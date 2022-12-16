Su aygırı, yuttuğu 2 yaşındaki çocuğu sağ olarak geri çıkardı - Son Dakika
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Su aygırı, yuttuğu 2 yaşındaki çocuğu sağ olarak geri çıkardı

16.12.2022 14:54
Su aygırı, yuttuğu 2 yaşındaki çocuğu sağ olarak geri çıkardı

Uganda'nın Edwards nehri kıyısında dev su aygırı, 2 yaşındaki bir çocuğu oynadığı sırada yuttu. Olaya şahitlik eden bir kişinin, akıllıca hamlesi sayesinde su aygırı yuttuğu çocuğu sağ olarak geri çıkardı.

Su aygırının, ismi Iga Paul olarak açıklanan çocuğu çenesinin arasına alıp yuttuğunu gören kişi hayvana taş fırlattı. Bir yandan bağırarak yardım isteyen kişinin sesinin duyan çevredekiler de ellerindeki taşları su aygırına fırlattı.

KORKUNCA ÇOCUĞU BIRAKTI

Korkan hayvan çocuğu sağ olarak geri çıkartıp uzaklaştı.Polis yetkilileri, ilk kez bir su aygırının bir çocuğa saldırdığı vakası ile karşılaştıklarını söyledi.

ÇOCUK HAFİF YARALANDI

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun ciddi bir yarasının olmadığı vücudunda hafif çizikler olduğu tespit edildi. Çocuk kuduz aşısı yapıldıktan sonra hastaneden taburcu edildi.

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