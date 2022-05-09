Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi de teslim etti - Son Dakika
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Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi de teslim etti

09.05.2022 16:34
Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi de teslim etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılımı kapsamında ikinci anketi de teslim ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılımı kapsamında ikinci anketi de teslim ettiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile videokonferans yoluyla görüşme yapan Zelenski, anketin ikinci bölümünün AB Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a iletildiğini belirtti. Zelenski, Leyen'le yaptığı görüşmede, "Bu cevapların da ekibimiz için küçük bir zafer olduğunu düşünüyorum. Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesini ve sonuçlarını bekliyoruz. Bu sonuçların olumlu olmasını istiyorum. ve bu sonuçların sizin sayenizde daha hızlı sağlanmasını istiyorum" dedi.

HAZİRAN AYINDA KARAR VERİLECEK

Öte yandan Ursula von der Leyen, AB üyeliği konusunda ekiplerin hızlı şekilde çalışacağını ve Haziran ayına kadar karar verilmesinin planlandığını belirtti. Bunun üzerine Zelenski, " Rusya'nın topraklarımızın bir kısmını işgal etmesine karşı aktif olarak çalışan size, Charles Michel'e ve Avrupa Birliği'ne minnettarım" dedi.


Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi de teslim etti
Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi de teslim etti
Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi de teslim etti
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Volodimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi de teslim etti - Son Dakika


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