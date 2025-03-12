Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ilişkin ABD'den bilgilendirme beklediklerini belirterek "Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor" dedi.

12.03.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ve gündemdeki bazı diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile nadir toprak elementleri konusunda işbirliği yapılabileceğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Bu konuda fırsatlar var ancak henüz istişare yürütülmüyor." diye konuştu.

TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump ile Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin konuşan Peskov, "Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa çok hızlı bir şekilde organize edilecektir. ABD ile iletişim kurmak için mevcut kanallar bunu oldukça kısa sürede yapmayı mümkün kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

"BİRAZ ACELE EDİYORSUNUZ"

Peskov, Rusya tarafının ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine yönelik yaklaşımıyla ilgili bir soruyu, "Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bu konuda bizi bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Cidde'de Ukraynalı bir heyetle sekiz saatten fazla süren görüşmenin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "top artık Rusya'nın sahasında" demiş ve "Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede 'evet' yanıtını vermesini umuyoruz" şeklinde konuşmuştu.

ANLAŞMA NELER İÇERİYOR?

Ukrayna, ABD'nin sunduğu, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla uzatılabilecek olan derhal geçerli 30 günlük geçici bir ateşkesi yürürlüğe koyma teklifini kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yaptığı video konuşmasında ABD'nin, sadece Karadeniz'de değil, tüm cephe hattı boyunca füze, drone ve bomba saldırılarını durdurarak tam bir geçici ateşkes önerdiğini söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna bu teklifi kabul etmeye hazır, bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ve bu adımı atmaya hazırız" dedi.

BAŞKA NELER ÜZERİNDE ANLAŞILDI?

Amerika Birleşik Devletleri, istihbarat paylaşımındaki duraklamayı derhal kaldıracağını ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağını açıkladı. Ukraynalı yetkililer, Salı gecesi yaptığı açıklamada, hem yardımların hem de istihbarat paylaşımının yeniden başladığını belirtti. Salı günkü ortak açıklamada iki ülke, Ukrayna'nın kritik mineral kaynaklarını geliştirmeye yönelik kapsamlı bir anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Mineraller anlaşması birkaç haftadır üzerinde çalışılan bir konuydu ancak 28 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump (uzun süredir Ukrayna'ya yardıma şüpheyle yaklaşan bir isim) ile Zelenskiy arasında geçen sert bir Beyaz Saray toplantısının ardından belirsizliğe sürüklenmişti. Her iki taraf da barış sürecinin bir parçası olarak insani yardım çabalarının önemini vurguladı; özellikle ateşkes sırasında savaş esirlerinin değişimi, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla götürülen Ukraynalı çocukların geri getirilmesi gibi konular öne çıkarıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna 'Ateşkese varım' dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm

13:42 MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:50 Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:03 Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
20:27 Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:07 Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 14:57:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.