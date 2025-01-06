Ukrayna'da İHA Saldırısında Rus Gazeteci Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Ukrayna'da İHA Saldırısında Rus Gazeteci Öldü

Ukrayna\'da İHA Saldırısında Rus Gazeteci Öldü

Rus gazetesi Izvestia'nın muhabiri Alexander Martemyanov, Ukrayna'daki İHA saldırısında yaşamını yitirdi.

06.01.2025 06:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın devlet gazetelerinden biri olan Izvestia, muhabiri Alexander Martemyanov'un Ukrayna'nın Rus işgali altında olan Donetsk şehrinde bir İHA saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna'yı Martemyanov'u bilerek hedef almakla suçladı, ancak Ukrayna'dan bir açıklama gelmedi.

Izvestia, kendileri için serbest çalışan gazeteci Martemyanov'un bir araçla yolculuk ederken vurulduğunu belirtti.

Dört medya çalışanının daha aynı saldırıda yaralandığı aktarıldı.

Rus haber ajansı Ria, aracın Horlivka şehrindeki saldırıları haberleştirmekten döndüğünü kaydetti.

Ria'dan iki, yerel medya kuruluşu Bloknot Donetsk'ten de iki gazetecinin daha araçta olduğu belirtildi.

Martemyanov'un 2014 yılında Donetsk'teki bir saldırıda yaralandıktan sonra görevine geri döndüğü açıklandı.

Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "olayın bilinçli bir şekilde gerçekleşen bir cinayet olduğunu" belirtti.

Avrupa Birliği, Izvestia ve Ria'nın da içinde olduğu Rus basın kuruluşlarını "Rusya propagandasını yaydığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na göre Rusya'nın 2022'de Ukrayna işgali başladığından beri 21 gazeteci hayatını kaybetti.

Ukrayna'dan Kursk bölgesine yeni operasyon

Diğer yandan Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde tekrar saldırıya başladığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonun devrede olduğu ifade edildi.

Bölgeden 200 bin Rus'un boşaltıldığı belirtildi.

Operasyonun cephede büyük bir değişikliğe yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine ilk operasyonu geçen yaz başlamıştı; Ukrayna bir miktar toprak ele geçirmişti.

Rusya bu toprakların bir kısmını geri alsa da Ukraynalı askerleri tamamen bölgeden çıkaramadı.

Ukrayna ordusu son zamanlarda askeri gücündeki eksiklikten ötürü büyük kayıplar veriyor.

Kaynak: BBC

Politika, Donetsk, Ukrayna, Medya, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da İHA Saldırısında Rus Gazeteci Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
15:17 İşte şehit polis Fethi Sekin’in görev başındaki görüntüleri İşte şehit polis Fethi Sekin'in görev başındaki görüntüleri
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:12 Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın’dan olay yaratacak Galatasaray sözleri Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın'dan olay yaratacak Galatasaray sözleri
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
11:10 Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi
11:00 İstanbul’un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü İstanbul'un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü
10:55 Gazeteciden bomba Hadise yorumu “Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi“ Gazeteciden bomba Hadise yorumu! "Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi"
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 06:50:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da İHA Saldırısında Rus Gazeteci Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.