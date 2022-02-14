Üye Girişi
Ukrayna'daki gerilim yüzünden enerji ve petrol fiyatları yükseliyor - Son Dakika
BBC

Ukrayna'daki gerilim yüzünden enerji ve petrol fiyatları yükseliyor

14.02.2022 14:37
Ukrayna'daki gerilim yüzünden enerji ve petrol fiyatları yükseliyor

Ukrayna'da haftalardır devam eden kriz enerji fiyatlarını da etkiliyor.

Ukrayna'da haftalardır devam eden gerilim enerji fiyatlarını da etkiliyor. Avrupa'da doğalgaz ve elektrik ücretleri ABD'nin geçtiğimiz günlerde Rusya'nın "her an" işgale başlayabileceğini öne sürmesinin ardından yüzde 10'dan fazla arttı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Cuma günü "işgal hareketinin Pekin Olimpiyatları bitmeden, bir hafta içinde" başlayabileceğini söylemesi, enerji fiyatlarında artışa sebep oldu.

Avrupa depolarındaki doğalgaz miktarı azaldı ve fiyatlar bu yıl geçtiğimiz senelere göre dört kat daha yüksek.

Halihazırda Avrupa'da devam eden enerji krizi, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlikle daha da şiddetlendi; doğalgazın büyük bir kısmı Rusya'dan temin ediliyor.

Rusya'dan gelen doğalgazın üçte biri ise Ukrayna topraklarından geçiyor.

Petrol fiyatları da arttı

Rusya'nın olası bir Ukrayna işgali hakkında endişelerin artmasıyla petrol de son yedi yılın zirvesine çıktı.

Zirvelere çıkan petrolün Pazartesi günü biraz daha durağan bir seyir izlediği görülmekte.

Reuters'ın haberine göre Brent ham petrolün varil fiyatı Ekim 2014'ten beri en yüksek seviyesi olan 96,16 dolara çıktıktan sonra pazartesi günü 94,55 dolarda duruldu.

ABD tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı da benzer bir şekilde yükseldi.

Reuters'a konuşan UBS'in emtia analisti Giovanni Staunovo'ya göre piyasalar Ukrayna gerginliğinden ötürü arzın sekteye uğramasından korkuyor.

Bloomberg'in haberine göre Rusya ve Ukrayna arasında yaşanabilecek geniş çaplı bir çatışmanın da etkisiyle petrol fiyatları 100 dolara doğru ilerleyebilir.

Gaz akışına dair kaygı

Ukrayna sınırında yaşanan gerginlikle ilgili Batı'yı kaygılandıran mevzulardan biri, Rusya'nın 2009 senesinde yaptığı gibi Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz akışını kesmesi olasılığı.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden daha önce Rusya'nın enerji akışını kesmesinin pek olası olmadığını söylemişti.

Biden ayrıca, Ukrayna'nın işgali durumunda, inşaatı tamamlanmakla birlikte henüz kullanıma geçmeyen ancak geçerse Rusya'dan doğrudan Almanya'ya enerji akışı sağlayacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin iptal edilmesi ihtimalini de dile getirmişti.

Rusya, Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmış ve Belarus'la ortak tatbikatlara başlamış olsa da hala işgal düşüncesi olmadığını tekrarlıyor.

Ukrayna'daki gerilim yüzünden enerji ve petrol fiyatları yükseliyor
YORUMLAR
500

Ukrayna, Enerji, Petrol, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'daki gerilim yüzünden enerji ve petrol fiyatları yükseliyor - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
13:31 Saçlarını yaptırmaya gitmişlerdi! Kurşunlandılar
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:48:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki gerilim yüzünden enerji ve petrol fiyatları yükseliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement