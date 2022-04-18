Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması

18.04.2022 11:59
Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Avrupa Birliği üyelik anketini hazırladıklarını belirterek, "Top şu anda Avrupa Komisyonu'nda" dedi.

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Avrupa Birliği üyelik anketini hazırladıklarını belirterek, "Top şu anda Avrupa Komisyonu'nda" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 8 Nisan'da yaptığı Ukrayna ziyaretinde, AB üyeliği ile ilgili anketi getirdiğini belirten Zhovkva, "Ukrayna tarafında Ursula Hanım'ın getirdiği belgenin doldurulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla top Avrupa Komisyonu'nda. Ukrayna'nın Kopenhag üyelik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda uygun bir tavsiye hazırlayacaktır. Böyle bir tavsiye olmadan kimse bizi AB'ye alamaz" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması - Son Dakika


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