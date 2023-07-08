Ukrayna Devlet Başkanı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti! Bartholomeos ile özel görüşme yaptı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti! Bartholomeos ile özel görüşme yaptı

08.07.2023 14:10

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve savaşta ölenler için dualar edildi. Zelenski ve Bartholomeos arasında özel bir görüşme gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle dün İstanbul'a geldi. Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşen Zelenski, ziyaretlerine devam ediyor.

AYA YORGİ KİLİSESİ'NDE DUA ETTİ

Zelenski, bugün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aya Yorgi Kilise'sinde düzenlenen törende savaşta ölenler için dualar edildi. Daha sonra Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

ÖZEL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

Ukrayna lideri ve patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Zelenski ile Bartholomeos basın mensuplarına açıklama yaptı.

İşte ziyaretten kareler;

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Mukaddes Bulgurcu: Patrikhanenin yaktığı doğalgaz. Rusya'dan borç alınıyor komedyen aklını başına alfa rusyayla baris Cevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
  • Mukaddes Bulgurcu: Birisi bu soytarinin aklını basina getirsede Ukrayna'ya Rusya iki kardeş ülke barissa Amerika'nın olta solucanı gibi ortalıkta kaldi Cevap Yaz 20 4 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Arkanda amerika olmasaydı toz duman olmuştun Cevap Yaz 29 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti! Bartholomeos ile özel görüşme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti! Bartholomeos ile özel görüşme yaptı - Son Dakika
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