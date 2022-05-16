Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında - Son Dakika
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BBC

Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında

16.05.2022 16:49
Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında

Ukraynalı yetkililer, ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'u savunan askeri güçlerin Rusya ordusunu püskürttüğünü ve şehrin 50 kilometre uzağındaki Rusya sınırına ulaştığını bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'u savunan askeri güçlerin Rusya ordusunu püskürttüğünü ve şehrin 50 kilometre uzağındaki Rusya sınırına ulaştığını bildirdi. BBC henüz bu bilgiyi doğrulatamadı.

Nüfusu yaklaşık 1 milyon 500 bin olan Harkov, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana ateş altındaydı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Pazar gecesi sosyal medya üzerinden, sınırdaki askerlerin görüldüğü bir video da ekleyerek yaptığı paylaşımda, Rusya güçlerinin geri çekilmeye zorlandığını ve sınıra ulaşıldığını açıkladı.

Askerlerden birinin " Ordu Rusya Federasyonu'yla -işgalci ülkeyle- olan sınıra ulaştı. Bunu yaptık, buradayız" dediği kaydedildi.

Bölge valisi Oleh Sinegubov Telegram üzerinden, "Hayatını tehlikeye atan, Ukrayna'yı Rus işgalcilerden kurtaran herkese teşekkür ederiz" yazdı. "Daha yapılacak çok iş olduğunu" ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Pazar günü yerel bir televizyona yaptığı konuşmada, Rusya askerlerinin şehrin geri alınmasının ardından Harkov'un güneyindeki Donbas bölgesine doğru konuşlandığını söyledi. Başkenti ele geçirmekte başarısız olan Moskova'nın öncelikli hedefi Donbas bölgesinin kontrolü olmuştu.

BBC Radyosu'na konuşan emekli İngiliz General Richard Barrons, Rusya'nın Harkov'u ele geçirememesinin yenilgi olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Ruslar şehrin eteklerinde sıkıştığında, son derece saldırgan ve başarılı olan Ukrayna karşı saldırısı için kolay bir hedef haline geldi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlğı, Rusya'nın Harkov'un güneyindeki Luhanks bölgesinde saldırılara devam ettiğini, Severodonetsk Hastanesi'ndeki patlamada iki kişinin öldüğünü ve dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna geçtiğimiz hafta Harkov bölgesinde dört yerleşim yerini geri aldığını açıklamıştı. Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus güçlerini, savaşın başından bu yana bombalanan Harkov'dan yavaş yavaş dışarı ittiğini söylemişti.

Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında
Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında
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