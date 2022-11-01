Rusya lideri Putin'den savaşın seyrini değiştirecek karar! Ölüm meleklerini cepheye gönderdi

Aylardır savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya arasında sular durulmuyor. Ukrayna, Rusya için kritik noktaları bir bir ele geçirirken; Rusya ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'i art arda bombalıyor. İki ülke arasındaki savaş 9. ayında hız kesmeden devam ederken, Ukrayna'nın bazı cephelerde üstünlüğü ele geçirmesi Rusya'da endişeye neden oldu. Rusya tarafı ise buna karşılık kısmi seferberlik kozunu oynadı.

"ÖLÜM MELEKLERİ" HAREKETE GEÇİYOR

Bunların yanı sıra Rus lider Putin'in "Ölüm Melekleri" olarak bilinen ve acımasızlıklarıyla ünlü kadın pilotlarını savaş hattına gönderdiği öğrenildi. Pilotlar, Rus Hava Kuvvetleri tarafından, taşıma ve stratejik nükleer silah taşıyan uçakları kullanma konusunda uzman durumdalar. Putin'in emri ile teyakkuza geçen pilotlar, yalnızca Ukrayna askerleriyle değil yorgunluk, mühimmat eksikliği gibi sıkıntılarla da mücadele eden Rus ordusuna yardıma gidecek.

"BÜYÜK ÖRNEKSİNİZ"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, pilotları cepheye uğurlarken "Siz birer referans noktasısınız. Sizi takip edip peşinizden gelecek olan kızlar için büyük bir örneksiniz" ifadelerini kullandı.

"KIZLAR GENELDE ÇOK ROMANTİKTİR"

Bu yıl mezun olan grubun eğitimi 2017 yılında başlamıştı. Eğitimden sorumlu Albay Oleg Pchela, ekiple ilgili olarak "Kızlar genellikle çok romantiktir. Askeri uçaklarımızı nasıl uçuracaklarını öğrenmelerini ve komutanlarının görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak iyi bir motivasyonları var. Askeri pilot olmak yüksek derecede sorumluluk isteyen bir iş. Yüksek ahlaki değerler de gerektirir."