Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta, Mauripol'de mahsur kalan sivillerin tahliye çalışmaları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 Ukraynalıyı daha kurtardıklarını bildirdi.

500 SİVİL DAHA KURTARILDI

TAHLİYE OPERASYONLARI DEVAM EDECEK

Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol ve Azovstal'dan insanları kurtarmak için zor şartlarda bir tahliye operasyonu daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 500 sivili kurtarmayı başardık." dedi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) iş birliğinden dolayı teşekkür eden Yermak, Ukrayna'nın sivilleri ve askerlerini kurtarmak için tahliye operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.