Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta, Mauripol'de mahsur kalan sivillerin tahliye çalışmaları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 Ukraynalıyı daha kurtardıklarını bildirdi.
Birleşmiş Milletler'e (BM) iş birliğinden dolayı teşekkür eden Yermak, Ukrayna'nın sivilleri ve askerlerini kurtarmak için tahliye operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika