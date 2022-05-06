Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika
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Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti

06.05.2022 11:29
Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti

Ukrayna, Rusya'nın kontrolüne geçen bölgelerde mahsur kalan sivillerin tahliyesi için operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mauripol ve Azovstal çelik fabrikasındaki 500 Ukraynalı daha tahliye edildi.

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta, Mauripol'de mahsur kalan sivillerin tahliye çalışmaları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 Ukraynalıyı daha kurtardıklarını bildirdi.

500 SİVİL DAHA KURTARILDI

Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol ve Azovstal'dan insanları kurtarmak için zor şartlarda bir tahliye operasyonu daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 500 sivili kurtarmayı başardık." dedi.

TAHLİYE OPERASYONLARI DEVAM EDECEK

Birleşmiş Milletler'e (BM) iş birliğinden dolayı teşekkür eden Yermak, Ukrayna'nın sivilleri ve askerlerini kurtarmak için tahliye operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
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Mariupol, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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