Ukrayna'nın diğer yüzü! Bir tarafı savaşırken diğer tarafı vur patlasın çal oynasın - Son Dakika
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Ukrayna'nın diğer yüzü! Bir tarafı savaşırken diğer tarafı vur patlasın çal oynasın

05.05.2023 12:07

Rusya ile devam eden savaşta on binlerce kayıp veren Ukrayna'da, tepki çeken görüntüler kaydedildi. Başkent Kiev'deki bir gece kulübünden servis edilen videoda, Ukraynalı gençlerin savaşa ve hayatını kaybedenlere rağmen eğlenmesi tepki çekti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi ile başlayan savaşta, 1 yıl geride kaldı. Bu süreçte iki taraftan da ciddi kayıplar verildi. Milyonlarca Ukraynalı ise ülkesini terk ederek başka yerlere göç etti.

BAŞKENTTE TEPKİ ÇEKEN EĞLENCE

Savaşta 125 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Ukrayna'daki bir gece kulübünde çekilen görüntüler ise tepki çekti. Savaşın halen hüküm sürdüğü başkent Kiev'de gençlerin yaşanan kayıpları umursamadan eğlenmeleri büyük yankı uyandırdı.

GÜNDEME OTURDU

Cephelerden gelen ürküten savaş manzaraları ve çatışma görüntülerine rağmen Ukraynalıların eğlendiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı, yaşananların savaşta ölen kişilere haksızlık olduğunu savundu.

YORUMLAR (3)
  • MEHMET ÜNAL: ülkelerin topyekün savaşa girme dönemi 20.yüz yılda kaldı, günümüzde savaşlar bu şekilde. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: cepheye gitmiyorsunuz en azından cepheye gidenlere ölen askerlerin ailelerine yardım edin katkıda bulunun onlar için çalışın ugraşın. siz eglenin digerleri çamurda savaşsın ölsün. o zaman askere gitmezler kaçmak daha iyi. kaçanın anası aglamamış. Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
  • Abdurrahman Genzileli: Ne yapsınlar ölenle ölünmez Cevap Yaz 31 29 Yayından Kaldır
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Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın diğer yüzü! Bir tarafı savaşırken diğer tarafı vur patlasın çal oynasın - Son Dakika


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