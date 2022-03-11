Ukrayna'nın işgali: Rusların Z işareti ne anlama geliyor? - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte bugünlerde dikkat çeken bir harf var: Z.

Dereceye giren Rus jimnastikçi podyuma çıktığında mayosunda bu harf vardı.

Jimnastikçiye soruşturma açılınca Z harfi de iyice merak konusu oldu.

Aslında bu sembol, Rus askeri araçları üzerlerine boyanmış beyaz Z işaretlerine dayanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve orduyu destekleyenler Z harfinin etrafında toplanıyor, savaş karşıtları ise Z'yi "yeni gamalı haça" benzetip eleştiriyor.

Peki sosyal medyada ne olduğuna dair birçok tahmin yürütülen, Rusların kullandığı Kiril alfabesinde bile bulunmayan Z sembolü aslında ne anlama geliyor?

Animasyon: Selim Büyükgüner

Katkıda bulunan: Ahmet Tok