Ukrayna'nın işgali ve ekonomik yaptırımlar: Rusya ve dünya nasıl etkileniyor? - Son Dakika
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Ukrayna'nın işgali ve ekonomik yaptırımlar: Rusya ve dünya nasıl etkileniyor?

04.03.2022 19:48
Ukrayna'nın işgali ve ekonomik yaptırımlar: Rusya ve dünya nasıl etkileniyor?

Ukrayna'da siviller ölüyor.

Ukrayna'da siviller ölüyor. Yüz binlerce kişi, çatışma bölgelerinden kaçıyor. Batılı ülkeler, Rusya'nın işgaline sıcak savaşla değil, ekonomik savaşla karşılık veriyor.

Ukrayna, Rusya ve dünya; işgal ve yaptırımların etkilerini derinden hissediyor.

Rus bankaları, uluslararası enerji, gıda ve ilaç ödemeleri hariç SWIFT sisteminden çıkarıldı. Rusya Merkez Bankası'nın yurt dışındaki varlıklarına erişimi donduruldu.

Birçok sektörden global şirketler, arka arkaya Rusya'dan çekildiklerini açıklıyor.

Rubledeki rekor düşüş yüzde 40'a yaklaşıyor. Petrol fiyatları fırladı. Enerji piyasaları tedirgin. Rusya'nın dev şirket ve bankalarının hisseleri 5 cente kadar düştü.

Türkiye'de de döviz kurları tekrar hareketlendi.

İşgal ve yaptırımlar, pandeminin ekonomik yükünü hala hisseden dünya için risk taşıyor.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, son gelişmeleri BBC Türkçe için değerlendirdi.

Selva Demiralp'a göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, pandemi sonrasında bozulan tedarik zincirlerinde daha büyük aksamalara yol açabilir.

Mustafa Aydın ise "Yaptırımlar dolayısıyla ortaya çıkabilecek bir krizin ciddi ekonomik etkilerinin olması kaçınılmaz" diyor.

Haber - Video: Ege Tatlıcı, Esra Yalçınalp

Grafikler: Selim Büyükgüner

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın işgali ve ekonomik yaptırımlar: Rusya ve dünya nasıl etkileniyor? - Son Dakika

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