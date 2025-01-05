Ukrayna, Rus İHA Saldırılarına Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Rus İHA Saldırılarına Karşı Mücadele Ediyor

Ukrayna, Rus İHA Saldırılarına Karşı Mücadele Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik 103 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu hafta içinde Rusya'nın 630'dan fazla İHA kullandığını belirten Zelenskiy, yaptırımların Rusya'nın ihtiyacı olan parçaları temin etme becerisini engelleyemediğini vurguladı.

05.01.2025 14:07  Güncelleme: 14:09
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UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun gece ülkesinin topraklarına 103 'Şahed' tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin hava sahasını her gün İHA'lardan ve Rus füzelerinden savunduklarını söyledi. Zelenskiy, " Rusya, bu hafta (Ukrayna'ya yönelik saldırılarda) 630'dan fazla İHA, yaklaşık 740 güdümlü bomba ve 50 çeşitli füze kullandı. Bu, dünyanın dört bir yanından 50 binden fazla yaptırıma tabi bileşen anlamına geliyor. (Rusya'ya) Yabancı parçaların tedarikine yönelik yaptırım yeterli değildir. Rusya, ihtiyaç duyduğu parçaları ve üretim araçlarını dünyanın her yerinden temin etmeye ve bunları Ukrayna'ya karşı kullanmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rus İHA Saldırılarına Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika

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