Ukrayna, Rus İHA Saldırılarına Karşı Mücadele Ediyor

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UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun gece ülkesinin topraklarına 103 'Şahed' tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin hava sahasını her gün İHA'lardan ve Rus füzelerinden savunduklarını söyledi. Zelenskiy, " Rusya, bu hafta (Ukrayna'ya yönelik saldırılarda) 630'dan fazla İHA, yaklaşık 740 güdümlü bomba ve 50 çeşitli füze kullandı. Bu, dünyanın dört bir yanından 50 binden fazla yaptırıma tabi bileşen anlamına geliyor. (Rusya'ya) Yabancı parçaların tedarikine yönelik yaptırım yeterli değildir. Rusya, ihtiyaç duyduğu parçaları ve üretim araçlarını dünyanın her yerinden temin etmeye ve bunları Ukrayna'ya karşı kullanmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.