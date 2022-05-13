Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var - Son Dakika
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Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var

13.05.2022 20:10

Ukrayna, ülkenin doğusunda bulunan Donets nehrini aşmaya çalışan Rus askerlerini gafil avladı. Rus ordusunun nehri aşmak için kurduğu duba köprü, Ukrayna ordusu tarafından havaya uçuruldu. Pusunun ortasında kalan Rus ordusu, onlarca askerini ve zırhlı aracını kaybetti.

Putin'in emriyle başlayan işgal, Ukrayna'da 79 gündür devam ediyor. Bölgede sürekli sıcak çatışmalar yaşanırken Rus ordusunun kayıpları ise artıyor. İşgale karşı koyan Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin Donets nehrini aşmak için kurduğu duba köprüyü hava uçurarak Lysychansk'a geçişi önledi.

TANKLARLA NEHRİ GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin doğusundaki Seversky Donets nehrini geçmeye çalışan Rus askerlerinin girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Rus askerlerinin tanklar, piyade savaş araçları ve zırhlı personel taşıyıcıları da dahil olmak üzere onlarca araçla nehri geçmeye başladığı, bu sırada Ukrayna kuvvetlerinin nehre önceden kurulan duba köprüsünü havaya uçurduğu belirtildi.

RUS ORDUSU AĞIR ZAYİAT VERDİ

Pusuya düşürülen Rus ordusunun onlarca askerini ve aracını kaybederek ağır zayiata uğradığı ifade edildi. Rus ordusunun amacının nehri geçerek Luhansk bölgesindeki Lysychansk kentini kuşatmak olduğu aktarıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun asker kayıplarını telafi etmek için büyük ihtimalle Siversky Donets nehrine yeniden konuşlanacağı uyarısında bulundu.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Asker, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var - Son Dakika
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