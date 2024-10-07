Ukrayna, Rusya'nın Saldırılarına Cevap Verdi - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın Saldırılarına Cevap Verdi

Ukrayna, Rusya\'nın Saldırılarına Cevap Verdi

Ukrayna, Rusya'nın ülke genelindeki saldırılarında 4 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Ukrayna ordusu, Rusya kontrolündeki Kırım'da bir petrol terminaline hava saldırısı düzenledi.

07.10.2024 19:14  Güncelleme: 19:15
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(ANKARA) – Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın önceki gün ülke genelinde başlattığı saldırılar sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Ukrayna ordusu, gerçekleştirilen saldırıların ardından bugün Rusya kontrolündeki Kırım bölgesinde büyük bir petrol terminaline hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar sonnucunda 4 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırılardan sonra Ukrayna ordusu, Kırım bölgesinde büyük bir petrol işleme tesisi olan Feodosia'ya saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı saldırıya ilişkin açıklamasında, terminalden sevk edilen petrol ürünlerinin "Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak" için kullanıldığını söyledi.

Kırım'daki Rus yetkililer, saldırıya ilişkin bir açıklamada bulunmazken tesiste yangın çıktığını kabul etti ve patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Rus medyası, belediye düzeyinde acil durum ilan edildiği ve yangın nedeniyle Feodosia'dan 300 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rus enerji tesislerine yönelik saldırıların, Moskova'nın Ukrayna enerji altyapısını hedef alan saldırılarına karşı adil bir misilleme olduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, haziran ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın termal enerji üretiminin en az yüzde 80'inin ve hidroelektrik enerji üretiminin üçte birinin Rus saldırılarında yok olduğunu söylemişti.

Kırım'da bulunan petrol işleme tesisi daha önce de mart ayında Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı tarafından vurulmuştu.

Kaynak: ANKA

Ukrayna, Enerji, Kırım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'nın Saldırılarına Cevap Verdi - Son Dakika

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