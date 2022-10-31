Rus birlikleri Herson'da kaçmaya başladı! Ukraynalı yetkililer şehri almayı planladıkları tarihi açıkladı

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda 8. ay geride kalırken Kremlin henüz bir başarı elde etmiş değil. Bunun yanında Kremlin, cephe hattında son zamanlarda ağır kayıplarda yaşamaya başladı. Özellikle Rusya'nın geçtiğimiz aylarda yasa dışı olarak referandum yaptığı Herson'dan gelen görüntüler bu yönde.

UKRAYNA HERSON'U TEKRAR GERİ ALABİLİR

Rus askerleri güney cephesinde zor günler geçirirken askerlerde Herson bölgesinden kaçmaya başladı. Ukrayna askeri istihbarat başkanı Budanov, şehrin Kasım sonuna kadar ele geçirileceğini ifade etti. Herson, Rusya'nın yasa dışı olarak referandum yaptığı bölge içerisinde kalıyor.

PUTİN DÖRT BÖLGEYİ İLHAK ETMİŞTİ

Rusya işgal ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da yasa dışı olarak referandum yaparak bu bölgeleri ilhak ettiğini açıklarken, Putin'de bu bölgeleri korumak için her şeyi yapacaklarını söylemişti. Ukrayna'nın Herson'u tekrar geri alması durumunda Rusya'nın ne yapacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

TAHIL SEVKİYATI ASKIYA ALINMIŞTI

Bunlarla birlikte Putin, Ukrayna'nın ilerleyişine karşılık gıda silahını devreye soktu. Tahıl sevkiyatının durdurulduğunu "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı" ifadeleri ile duyurarak dünyayı bir kıtlığa sürüklemek istiyor.