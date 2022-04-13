Ukrayna Savaşı: Biden, Putin'i 'soykırım' yapmakla suçladı - Son Dakika
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BBC

Ukrayna Savaşı: Biden, Putin'i 'soykırım' yapmakla suçladı

13.04.2022 02:19
Ukrayna Savaşı: Biden, Putin'i 'soykırım' yapmakla suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıların benzin için ödedikleri miktarın, kendi ifadesiyle, "bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine ve dünyanın bir köşesinde soykırım yapıp yapmamasına" bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçladı.

Iowa'da yaptığı konuşmada ABD'de enerji maliyetlerinin yükselmesini değerlendiren Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerini artırdı.

Yönetiminin akaryakıt fiyatlarının hızla artması nedeniyle aldığı önlemleri açıklayan Biden, Amerikalıların benzin için ödedikleri miktarın, kendi ifadesiyle, "bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine ve dünyanın bir köşesinde soykırım yapıp yapmamasına" bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

Biden daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yapılanlar için soykırım dedim çünkü buna ilişkin kanıtlar artıyor. Putin'in Ukraynalı olabilme fikrini bile ortadan kaldırmaya çalıştığı giderek daha net şekilde görülüyor" dedi.

'Hukukçular karar verecek'

ABD Başkanı, Ukrayna'da soykırım yapılıp yapılmadığına hukukçuların karar vereceğini söyledi.

Biden daha önce Rus askerlerinin Buça ve diğer kentlerde yüzlerce sivili öldürmesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "savaş suçları işlemekle" suçlamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillerin öldürülmesi için "gerçek bir soykırım" demişti.

Buça'da yaşananlar sonrası Rusya, Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlanmıştı.

Rusya ise suçlamaları reddediyor.

Ukrayna Savaşı: Biden, Putin'i 'soykırım' yapmakla suçladı
Ukrayna Savaşı: Biden, Putin'i 'soykırım' yapmakla suçladı
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ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu

Vladimir Putin, Soykırım, Ukrayna, Savaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Savaşı: Biden, Putin'i 'soykırım' yapmakla suçladı - Son Dakika

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