Herson'dan çekilen Rusya'nın planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı - Son Dakika
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Herson'dan çekilen Rusya'nın planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

12.11.2022 16:11

Rusya, ilhak ettiği Herson kentinden birliklerini çekti. Rus ordusunun geri çekilmesi büyük bir yenilgi olarak lanse edilse de Putin'in bölgeyle ilgili sinsi bir planı olduğu iddia edildi. Buna göre uydu fotoğraflarında büyük bir hasara uğradığı görülen Herson'daki barajın sele neden olacağı ve bölgedeki binlerce Ukraynalı büyük bir felaketle karşı karşıya kalacak.

Rusya Savunma Bakanlığının Rus birliklerinin Herson'dan tamamen çekildiği açıklanmasının ardından Ukraynalı askerler kente dün giriş yaptı. Askerleri büyük bir coşkuyla karşılayan Ukraynalılar, Herson'daki Özgürlük Meydanı'nda bulunan Sivil Yönetim Binası önünde bir araya gelerek Ukrayna bayrağı açtı.

HALK SOKAKLARA İNDİ

Öte yandan binlerce insanın sokağa çıkması sonrası Ukraynalı yetkililerden uyarı mesajı geldi. Yapılan açıklamada bölge halkı, Rus birlikler şehirden tamamen ayrılana kadar evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.

RUSYA'NIN HERSON'DAN ÇEKİLMESİ YENİLGİ Mİ?

Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti. Rusya'nın bu bölgeden çekilmesi yenilgi olarak yorumlanırken ortaya korkunç bir iddia atıldı.

BÜYÜK YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

Putin'in ordusu Herson'dan çekilirken ardında büyük bir yıkım bıraktı. Hem kente giren Ukraynalı askerler hem de bölgenin çekilen uydu görüntüleri bu yıkımı teyit etti. Görüntülerde Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Nova Kakhovka barajının önemli bölümlerinin büyük zarar gördüğü görülüyor. Bu hasarın Rus askerleri tarafından kasıtlı verildiği tahmin ediliyor.

Kent ve çevresindeki yıkım, aslında çok daha büyük bir felaketin habercisi. Çünkü bölgenin en kıymetli barajının aldığı hasar, büyük bir su kıyameti yaşatabilir. Bölge uzmanları, barajın patlaması durumunda Herson'da taş taş üstünde kalmayacağını ve nehrin yakınında yaşayan yüz binlerce insanın sel faciasıyla yüz yüze kalabileceğini belirtiyor.

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Rusya, Herson topraklarından çekildi Ukraynalılar, bayraklarını alıp meydanlara akın etti Rusya, Herson topraklarından çekildi Ukraynalılar, bayraklarını alıp meydanlara akın etti Rus birliklerinin çekildiği Herson'da Ukrayna bayrakları açıldı Rus birliklerinin çekildiği Herson'da Ukrayna bayrakları açıldı

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Son Dakika Dünya Herson'dan çekilen Rusya'nın planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herson'dan çekilen Rusya'nın planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı - Son Dakika
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