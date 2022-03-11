Ukrayna savaşında kullanılan İHA Hırvatistan'a düştü: İsim karışıklığı mı yaşandı? - Son Dakika
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BBC

Ukrayna savaşında kullanılan İHA Hırvatistan'a düştü: İsim karışıklığı mı yaşandı?

11.03.2022 19:18
Ukrayna savaşında kullanılan İHA Hırvatistan'a düştü: İsim karışıklığı mı yaşandı?

Ukrayna ordusu tarafından fırlatıldığı sanılan esrarengiz insansız hava aracı, bir saat Macaristan üzerinden uçtuğu halde, hiç tespit edilmeden Hırvatistan'a ulaşarak Zagreb'e düştü.

Ukrayna savaşı, dün gece esrarengiz bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü Hırvatistan'da da kendini hissettirdi.

Başkent Zagreb'in güneybatısındaki Jarun mahallesinde yerel saatle gece 23:00'den biraz sonra bir patlama sesi duyuldu.

Mahalle sakinleri bir öğrenci yurduna yakın bir yerde parçaları dağılmış bir enkaz buldu.

Görgü tanıklarına göre İHA'nın yere çarpmasıyla bisikletinden düşen bir adam dışında kimsenin canı yanmadı.

Enkaz parçaları üzerinde Kiril alfabesiyle yazılı harfler ve bir yıldız resmi görüldü.

Yerel uzmanlar, insansız hava aracının Sovyetler Birliği döneminden kalma bir TU-141 keşif uçağı olabileceğini söylüyor.

Ukrayna ordusu, eski olmasına rağmen 2014'teki iç çatışmalar sırasında bu tür araçlar kullandı. Şimdi de ülkeyi işgal eden Rusya'ya karşı kullanıyor.

İHA'nın nereden geldiği Hırvat medyasına da konu oldu.

Ukrayna'nın Zagreb Büyükelçiliği yorum yapmamasına rağmen Jutarnji List adındaki bir websitesi Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanlarından birinin, olayın kendi sorumlulukları olmadığını söylediğini aktardı.

"Hiç böyle bir şey yaşanmadı"

Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic, "kimsenin yaralanmamış olması inanılmaz" dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ise ülkesinin hedef alındığını gösterecek bir belirti olmadığını kaydetti.

Belediye Başkanı Tomasevic, Ukrayna sınırından yaklaşık 570 kilometre uzaklıktaki Zagreb'te daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadığını söyledi.

Hırvatistan hükümeti de İHA'nın Zagreb'e düşmeden önce hem Hırvatistan hem de Ukrayna ile sınırı olan Macaristan üzerinden geçtiğini doğruladı.

Cumhurbaşkanı Milanovic, olayın ciddi olduğunu söyleyerek kendileri gibi NATO ülkesi olan Macaristan üzerinden geçerken İHA'nın görülmemiş olmasından endişe duyduğunu söyledi.

Yarun mu, Jarun mu?

Hırvatistan'ın Index haber sitesi, İHA'nın Zagreb'teki Jarun semtine değil, Ukrayna'da Yarun adındaki bir yere uçmasının planlanmış olabileceği yorumunu yapıyor.

En kötü olasılık meydana gelir ve Ukrayna'daki savaş diğer ülkelere de yayılırsa, Hırvatistan'ın buna hazırlıklı olmadığı endişeleri dile getiriliyor.

Gözlemciler, Zagreb'te hava saldırısı sirenleri çalmadığına ve sığınakların çoğunun bakıma muhtaç olduğuna dikkat çekiyor.

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İhlas Haber Ajansı, Hırvatistan, Macaristan, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşında kullanılan İHA Hırvatistan'a düştü: İsim karışıklığı mı yaşandı? - Son Dakika

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