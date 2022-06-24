Ukraynalı sivili öldürüp karısına cinsel istismarda bulunan Rus asker yargılanıyor! - Son Dakika
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Ukraynalı sivili öldürüp karısına cinsel istismarda bulunan Rus asker yargılanıyor!

24.06.2022 13:56

Ukrayna'da yaşanan Rus işgali esnasında Ukraynalı bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Rus asker için kayıtlara ilk olarak geçebilecek davanın ön duruşması gerçekleşti. Davada Mihail Romanov isimli Rus askerin, Ukrayna'da bir eve zorla girip bir adamı öldürdükten sonra karısına defalarca tecavüz ettiği öne sürülüyor.

Ukrayna'da "tecavüz suçu" kapsamında yargılanacak olan 32 yaşındaki zanlı Mihail Romanov, mart ayında Kiev'in Brovarsky bölgesindeki bir köyde bir eve girerek bir adamı öldürmek ve ardından karısına defalarca tecavüz ederek onu ve çocuğunu tehdit etmekle suçlanıyor.

KADININ MAHREMİYETİ NEDENİYLE GİZLİ DURUŞMA TALEP EDİLDİ

Perşembe günü Kiev'de yapılan ön duruşmanın ardından savcı Oksana Kalyus gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının mahremiyetine ilişkin endişeler nedeniyle duruşmanın kapalı kapılar ardında yapılmasını istediğini söyledi.

Ukraynalı sivili öldürüp karısına defalarca tecavüz eden Rus asker yargılanıyor

"SINIRI GEÇERSE TUTUKLANACAK VE UKRAYNA'YA TESLİM EDİLECEK"

Guardian gazetesinin haberine göre, tecavüz suçu ile yargılanan Romanov'a halen ulaşamadı ve suç ortağı soruları yanıtlamayı reddetti. Davanın savcısı tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, Romanov'un hayatta olduğu ve Rusya'da normal yaşamına devam ettiği söylendi.

Ukraynalı sivili öldürüp karısına defalarca tecavüz eden Rus asker yargılanıyor

GÖĞSÜNDE AYI DÖVMESİ VAR

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda göğsüne büyük bir ayı dövmesi yaptıran Romanov hakkında pek fazla bilgi bilinmiyor. Tecavüzle suçlanan Rus askeri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında, 90. Muhafız Tankının 239. alayında görev yaptı ve Kiev'e yapılan başarısız taarruzda yer aldı.

TECAVÜZLER BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Üst düzey BM yetkilisi Pramila Patten, Haziran ayının başlarında Ukrayna başkentini ziyaret ettikten sonra, soruşturma altındaki tecavüz vakalarının "sadece buzdağının görünen kısmını temsil ettiğini" söylemişti.

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SON DAKİKA: Ukraynalı sivili öldürüp karısına cinsel istismarda bulunan Rus asker yargılanıyor! - Son Dakika
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