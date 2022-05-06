Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı - Son Dakika
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Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı

06.05.2022 11:18
Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı

Kenya'da 'çitin arkasında aslan saklanıyor' ihbarları üzerine olay yerine gelen silahlı görevliler, çalılıkların altındaki bir çanta üzerindeki aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.

Kenya'da 'çitin arkasında aslan saklanıyor' ihbarları üzerine olay yerine gelen silahlı görevliler, çalılıkların altındaki bir çanta üzerindeki aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.

Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi. Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.

YANLIŞ ALARM OLMASINA RAĞMEN HIZLI OLDUKLARI İÇİN HALKI TEBRİK EDERİZKWS yaptığı açıklamada "İlginç bir olayda, Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık. KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu" ifadeleri yer aldı. Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini belirtti.

Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı
Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı
Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı
Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı
Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı
Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı - Son Dakika


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