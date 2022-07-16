Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda - Son Dakika
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Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda

16.07.2022 16:34

Avrupa'yı esir alan sıcak hava dalgası birçok ülkeye zor günler yaşatıyor. Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, İngiltere ilk kez 'kırmızı alarm' yayınladı. Uzmanlar sıcak hava dalgasının 'sessiz bir katil' olduğuna vurgulayarak insanlığı önlem almaya çağırırken, iklim değişikliğinin daha sert hissedilmeye başladığı yorumlarında bulunuyor.

İklim Krizi kendini tüm dünyaya derinden hissettirmeye başladı. Bu yıl ABD'nin Montana eyaletinde şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu sel felaketi meydana gelirken Meksika'nın Monterrey taraflarında kuraklık sebebiyle haftalarca süren susuzluk yaşandı. Norveç'in Kutup kenti Tromso'da rekor sıcaklıklar hissedilirken Asya'da yer yer sıcaklığa bağlı kuraklık meydana geldi.

KABUS SENARYOSU BEKLENENDEN ÇOK DAHA ERKEN GERÇEKLEŞEBİLİR

İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndaki (MET) meteorologlar 2 yıl önce 2050 yılında hava sıcaklıklarının nasıl olacağına dair tahminlerini yayınlamıştı. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde beklenenlere dikkat çekmek için yapılan tahminlerin İngiltere'nin bu haftaki hava durumu ile benzerliği paniğe neden oldu. Görünen o ki Met Ofisi'nin kabus senaryosu olarak sunduğu varsayımsal hava durumu beklenenden çok daha erken gerçekleşecek.

Uzmanların 'Sessiz bir katil' olarak nitelendirdiği sıcak hava dalgası Avrupa'yı esir aldı

"SICAK HAVA DALGASI SESSİZ BİR KATİL"

Washington Üniversitesi'nde iklim ve sağlık araştırmacısı Kristie Ebi ölümcül sıcak dalgasının insanlar için aciliyet duygusu uyandırmadığını ancak "sessiz bir katil" olduğunun altını çiziyor. Ebi, CNN'e verdiği demeçte, "Dışarısı sıcak olduğunda insanlar başlarına gelebilecek yüksek riskleri düşünmüyorlar. İklim krizi hayatımızı şimdiden etkiliyor ve en savunmasız olanları vuruyor." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE İLK KEZ KIRMIZI ALARM VERDİ

Sıcak hava dalgasının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'nin önümüzdeki hafta 40 dereceyi görebileceği düşünülüyor. Sıra dışı sıcak hava dalgası için alarm haline geçen hükümet ilk kez 'kırmızı alarm' yayınladı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Meteoroloji Ofisi'nin hava sıcaklıklarıyla ilgili verdiği uyarıyı "ulusal bir acil durum" olarak nitelendirdi. Aşırı sıcak havanın sağlık ve sosyal bakım sistemini etkileyebileceğine dikkat çekilirken sıcak hava nedeniyle sadece risk gruplarında olan insanların değil, aynı zamanda sağlıklı insanların da hastalık ve hayati tehlike riskiyle karşılaşabileceği belirtildi.

Uzmanların 'Sessiz bir katil' olarak nitelendirdiği sıcak hava dalgası Avrupa'yı esir aldı

"POTANSİYEL OLARAK ÇOK CİDDİ BİR DURUM"

Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, yüksek sıcaklık uyarısını "potansiyel olarak çok ciddi bir durum" olarak nitelendirdi. Madge, pazartesi ve salı günü sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının "tarihi" bir an olacağını söyledi. Madge ayrıca, "40 dereceye ulaşırsak bu iklim değişikliğinin artık bizimle olduğunu gösteriyor. Bu gibi durumlar, iklim değişikliği nedeniyle çok daha muhtemel hale geliyor" dedi.

2022 HAZİRAN AYI, 1880'DEN İTİBAREN ALTINCI EN SICAK AY

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) aylık küresel iklim raporuna göre Haziran 2022'de ortalama küresel yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 0.87 derece üzerinde gerçekleşti. 1880'den itibaren tutulan kayıtlara göre Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu.

Uzmanların 'Sessiz bir katil' olarak nitelendirdiği sıcak hava dalgası Avrupa'yı esir aldı

BUZULLAR REKORA YAKIN KÜÇÜLDÜ

Haziran ayında Kutup buzullarında ciddi bir erime meydana gelerek rekor seviyeye yakın küçüldü. Antarktika sularındaki buzullar eriyerek ortalamanın altında kaldığı ifade edilirken Kuzey kutbundaki buzullarının da sıcaklık sebebiyle ortalamanın altında erdiği kaydedildi.

ORMAN YANGINLARI DURDURULAMIYOR

Avrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası temmuz ayında da Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklemeye devam etti. Portekiz'de yaklaşık 3 bin 500 itfaiyeci, düzinelerce orman yangınıyla mücadele ederken yangınların kontrol altına alınamaması sebebiyle Portekiz, acil yardım için AB Sivil Koruma Mekanizmasını etkinleştirdi.

İspanya'nın popüler tatil beldesi Malaga yakınlarında kontrol edilemeyen alevler yakındaki Alhaurin de la Torre ve Alhaurin el Grande kasabalarına doğru ilerlerken binden fazla kişi tahliye edildi. Avrupa Komisyonu, 10 Temmuz itibariyle İspanya'da bulunan rescEU filosundan 2 Canadair yangın söndürme uçağını seferber etti.

FRANSA'DA "KIYAMET GÖRÜNTÜLERİ"

Fransa'nın Gironde kentinde perşembe günü çıkan iki yangına 1000 itfaiyeci müdahaleye devam ediyor. Evler, golf sahaları, iş yerleri ve lüks villalar da dahil olmak üzere önlerine çıkan her şeyi yok ederek ilerleyen yangından gelen görüntüler Batı medyasında 'kıyamet görüntüleri' olarak yayınlanıyor.

İtalya'nın Po nehri ise 70 yılın en kötü kuraklığın nedeni ile kurudu.

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Portekiz, İspanya, England, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uzmanlar 'Sessiz bir katil' ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda - Son Dakika


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