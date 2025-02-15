Vance'den AB'ye Sert Suçlamalar - Son Dakika
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Dünya

Vance'den AB'ye Sert Suçlamalar

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda AB'yi anti-demokratik olmakla eleştirdi.

15.02.2025 01:18
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Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – 61. kez düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı açılışında konuşan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini "anti-demokratik koşullar yaratmakla" suçladı.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na 60 devlet ve hükümet başkanı ile 100'den fazla bakan katıldı. Katılımcılar arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD'nin yeni yönetiminden Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevkidaşları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Konferans, uluslararası güvenlik politikaları çerçevesinde önemli görüşmelere sahne olurken, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in yaptığı konuşma ve temaslar özellikle ABD ve Avrupa arasındaki siyasi gerilimleri daha da artırmış görülüyor.

Vance'ten Avrupa hükümetlerine sert eleştiri

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, konferansın açılışında yaptığı konuşmada Avrupa Birliği (AB) hükümetlerini "anti-demokratik koşullar yaratmakla" suçladı. Konuşmasında uluslararası güvenlik konularına pek değinmeyen Vance, Avrupa'daki siyasi atmosferi eleştirerek, AB içinde alınan bazı kararları demokrasiye aykırı bulduğunu belirtti. Örnek olarak Romanya'daki iptal edilen seçimleri, Almanya'daki sosyal medya yorumlarına yönelik soruşturmaları ve Britanya'da bir kürtaj karşıtına yönelik işlemleri gösterdi.

Vance, konuşmasında özellikle Avrupa'da aşırı sağ partilere karşı oluşturulan siyasi bariyerleri hedef aldı. "Brandmauer (Aşılmaz Duvar) için yer yok" diyen Vance, demokrasinin temelinin halkın iradesine dayanması gerektiğini vurguladı.

AfD Lideri Weidel ile görüştü

Konferans çerçevesinde Vance'in, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Alice Weidel ile özel bir görüşme gerçekleştirmesi ise tepkileri daha da artırdı. SPIEGEL dergisine konuşan Weidel'in bir sözcüsü, toplantının yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve Ukrayna savaşı ile Alman iç siyasetinin ele alındığını belirtti. Ayrıca, Vance'in Brandmauer hakkındaki açıklamalarının da gündeme geldiği ifade edildi. Ancak görüşmenin detaylarına ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Weidel, Vance'in açıklamalarını büyük bir övgüyle karşıladı ve X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, konuşmayı "mükemmel" olarak nitelendirdi. Weidel ayrıca, Vance'in Brandmauer konusundaki açıklamalarını tamamen desteklediğini ifade etti.

Alman hükümetinden sert tepki

ABD Başkan Yardımcısı'nın açıklamaları, Almanya'daki koalisyon hükümetinden üst düzey isimler tarafından sert şekilde eleştirildi. SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil, SPIEGEL'e yaptığı açıklamada, "Yeni ABD yönetiminin liberal politikaları artık Avrupa'ya da taşınmak isteniyor" dedi ve Vance'in Avrupa'daki aşırı sağ ve Rusya yanlısı güçlere açıkça destek verdiğini öne sürdü.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit ise Vance'in açıklamalarını "seçim müdahalesi" olarak değerlendirdi. "Dost bir ülkeden bir temsilcinin bir seçim döneminde bu kadar doğrudan ve tek taraflı şekilde müdahale etmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD) de Vance'in açıklamalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un konferans kapsamında Vance ile doğrudan bir görüşme yapıp yapmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Vance'den AB'ye Sert Suçlamalar - Son Dakika

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