Vladimir Putin: Rusya'nın ürettiği silahlar ve robotlar rakiplerinden önemli ölçüde üstün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.

Putin, müttefiklerine gelişmiş silahlar satmaya ve onlarla askeri teknoloji geliştirmede iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"ON YILLARCA İLERİDE BİR SEVİYEDEYİZ"

Rusya'nın yeni modeller ve sistemler sunabileceğini söyleyen Putin, "Yüksek hassasiyetli silahlar ve robotlardan bahsediyoruz. Birçoğu yıllar, belki de on yıllar ileride. Taktik ve teknik özellikler açısından rakiplerinden önemli ölçüde üstün." dedi.

"ORTAKLARIMIZI VE MÜTTEFİKLERİMİZE EN MODERN SİLAHLARI SUNMAYA HAZIRIZ"

Putin, Latin Amerika, Asya ve Afrika ile güçlü bağlara değer verdiklerini, ortaklarına ve müttefiklerine en modern silah türlerini sunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.