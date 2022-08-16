Vladimir Putin: Rusya'nın ürettiği silahlar ve robotlar rakiplerinden önemli ölçüde üstün - Son Dakika
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Vladimir Putin: Rusya'nın ürettiği silahlar ve robotlar rakiplerinden önemli ölçüde üstün

16.08.2022 09:37
Vladimir Putin: Rusya'nın ürettiği silahlar ve robotlar rakiplerinden önemli ölçüde üstün

Rusya lideri Putin, ülkesinin sahip olduğu silah sistemlerinin taktik ve teknik açılardan rakiplerinden önemli ölçüde ileride olduğunu ifade ederek, müttefiklerine gelişmiş silahlar satmak ve askeri teknoloji geliştirmede iş birliği yapmak için hazır olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.

Putin, müttefiklerine gelişmiş silahlar satmaya ve onlarla askeri teknoloji geliştirmede iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"ON YILLARCA İLERİDE BİR SEVİYEDEYİZ"

Rusya'nın yeni modeller ve sistemler sunabileceğini söyleyen Putin, "Yüksek hassasiyetli silahlar ve robotlardan bahsediyoruz. Birçoğu yıllar, belki de on yıllar ileride. Taktik ve teknik özellikler açısından rakiplerinden önemli ölçüde üstün." dedi.

"ORTAKLARIMIZI VE MÜTTEFİKLERİMİZE EN MODERN SİLAHLARI SUNMAYA HAZIRIZ"

Putin, Latin Amerika, Asya ve Afrika ile güçlü bağlara değer verdiklerini, ortaklarına ve müttefiklerine en modern silah türlerini sunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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Son Dakika Dünya Vladimir Putin: Rusya'nın ürettiği silahlar ve robotlar rakiplerinden önemli ölçüde üstün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vladimir Putin: Rusya'nın ürettiği silahlar ve robotlar rakiplerinden önemli ölçüde üstün - Son Dakika
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