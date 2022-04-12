Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Zelenski'nin paylaştığı fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını söyledi.
Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un ev hapsinden kaçtığı duyurulmuştu.
Medvedçuk'un lideri olduğu Yaşam İçin Muhalefet Platformu, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu başlatmasından bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye istifa çağrısında bulunmuştu.
Son Dakika › Dünya › Volodimir Zelenski, 'Putin'in Ukrayna'daki gözünü' yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi - Son Dakika