Volodimir Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi - Son Dakika
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Volodimir Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi

12.04.2022 22:55

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un elleri kelepçeli fotoğrafını paylaştı. Merdveçuk'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındığını yazdı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını ifade etti. Medvedçuk kısa süre önce casusluktan tutuklanmış ve ev hapsinden kaçmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.

"DETAYLARI SONRA PAYLAŞACAĞIZ"

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.

KREMLİN: DOĞRULUĞUNDAN EMİN DEĞİLİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Zelenski'nin paylaştığı fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını söyledi.

Zelenski, 'Putin'in Ukrayna'daki gözünü' yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama gecikmedi

EV HAPSİNDEN KAÇMIŞTI

Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un ev hapsinden kaçtığı duyurulmuştu.

ZELENSKİ'YE İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Medvedçuk'un lideri olduğu Yaşam İçin Muhalefet Platformu, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu başlatmasından bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye istifa çağrısında bulunmuştu.

Zelenski, 'Putin'in Ukrayna'daki gözünü' yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama gecikmedi
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Son Dakika Dünya Volodimir Zelenski, 'Putin'in Ukrayna'daki gözünü' yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volodimir Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi - Son Dakika
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