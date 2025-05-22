Washington\'da Antisemitik Saldırı

(ANKARA) - ABD'nin başkenti Washington'daki Başkent Yahudi Müzesi yakınlarında dün gece düzenlenen silahlı saldırıda İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan iki personel hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Washington Emniyet Müdürlüğü (Metropolitan Police) Polis Şefi Pamela Smith'in verdiği bilgiye göre, saldırgan Elias Rodriguez (30), Chicago'dan Washington'a gelerek müze çıkışında bir etkinlikten ayrılan dört kişilik gruba yaklaştı ve ateş açtı. Saldırganın aynı zamanda FBI'ın saha ofisinin hemen yakınında bulunan müze önünde bir süre dolaştıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan bir erkek ve bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırının ardından güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alındığı sırada "Özgür, özgür Filistin" diye bağırdığı bildirildi. Kullanılan silah da olay yerinde ele geçirildi.

Yetkililer, saldırganın herhangi bir güvenlik izleme listesinde yer almadığını ve saldırı öncesinde özel bir tehdit tespit edilmediğini söyledi.

Trump: Cinayetler, açıkça antisemitizme dayalı

Olay yerine gelen ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, gece boyunca ABD Başkanı Donald Trump ile birkaç kez görüştüğünü ifade etti.

Trump, saldırıya ilişkin Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu korkunç D.C. cinayetleri, açıkça antisemitizme dayalı… Derhal sona ermeli! Nefrete ve radikalizme ABD'de yer yok. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Böyle şeylerin yaşanması çok üzücü. Tanrı hepinizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da saldırıya sert tepki gösterdi. "Washington'da yaşananlar karşısında kahroluyorum. Bu alçakça nefret ve antisemitizm eylemi, İsrail Büyükelçiliği'nde görev yapan iki genç çalışanın canını aldı. Dualarımız yaralılar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla. Büyükelçimize ve tüm büyükelçilik personeline tam desteğimi iletiyorum" dedi.

Almanya: "Antisemitik şiddeti hiçbir şey haklı çıkaramaz"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail Büyükelçiliği'nden iki personelin öldürülmesiyle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda "Antisemitik şiddeti hiçbir şey haklı çıkaramaz. İsrail Büyükelçiliği'nde görevli iki çalışanın Washington'da alçakça öldürülmesi karşısında şok oldum" dedi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, yaşamını yitirenlerin nişanlanmak üzere olan genç bir çift olduğunu söyledi. İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Tal Naim Cohen, "Hem yerel hem de federal düzeyde kolluk kuvvetlerine güvenimiz tamdır. İsrail'in temsilcilerini ve ABD'deki Yahudi topluluklarını koruyacaklarına inanıyoruz" dedi.

Başkentteki müze, geçtiğimiz hafta yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 500 bin dolarlık güvenlik hibesi programından fon almıştı.