Yaşlı kocasının şiddetinden ve kıskançlığından bıkan Meksikalı genç anne, 4 çocuğunu öldürdü: Kendi canına da kıyacaktı - Son Dakika

Meksika'nın Chicapa de Castro şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Areles Juarez, 62 yaşındaki kocasının kıskançlıklarından bıktığı için sekiz, beş, iki yaşlarındaki kızları ile on aylık oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

KENDİNİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Anneleri tarafından öldürülen çocuklar aynı yatakta kanlar içinde ölü bulundu. Çocuklarını öldürdükten sonra kendini öldürmeye çalışan anne hastanede tedavi altına alındı. Hafif yaralanan anne polis tarafından gözaltına alındı.

CİNAYET ANINDA SARHOŞMUŞ

Anne Areles, ilk ifadesinde kocasının kıskançlıklarından bıktığını ve onunla beraberolmak istemediği için çocuklarını öldürdüğünü itiraf etti. Polis, annenin cinayetten önce aşırı derecede alkol aldığı ve cinayet esnasında sarhoş olduğunu söyledi.

Öte yandan çiftin komşuları, Areles ile kocasının sürekli kavga ettiğini, kadının eşinden şiddet gördüğünü söyledi.