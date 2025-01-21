Yoon Suk Yeol'un Azil Duruşması Başladı

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(ANKARA) - Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nde görülen azil davasının duruşmasına katıldı. Yoon, kısa süreli sıkıyönetim ilan etme girişimi sırasında, askeri komutanlarına milletvekillerini parlamento dışına sürükleme emri verdiği suçlamasını reddetti.

Yoon, azil duruşmasına, tutulduğu Seul Gözaltı Merkezinden, Başkanlık Güvenlik Servisi konvoyunun eşlik ettiği bir cezaevi servis aracıyla götürüldü. Yoon'a halihazırda giymek zorunda olduğu "haki renkli cezaevi üniformasını" değiştirmesine izin verildi.

Cumhurbaşkanı seçilmeden önce üst düzey yetkilileri sorgulamakla yetkili "kariyer" savcısı olan Yoon, mahkemenin sorabileceği tüm soruları yanıtlayacağına söz verdi. Yoon, aralık ayı başında parlamento tarafından birkaç saat içinde iptal edilen "sıkıyönetim ilan etme girişimiyle ayaklanmaya öncülük etmek" suçlamasıyla, geçen haftadan bu yana tutukluydu.

Duruşmada, Başyargıç Moon Hyung-bae tarafından savunmasını yapmaya davet edilen Yoon, kamu hizmetinde "özgür demokrasiye sıkı bir bağlılıkla" çalıştığını söyledi.

Yoon: "Bu ülkede parlamento ve haber medyası, cumhurbaşkanından çok üstün bir konumda"

Yoon duruşmada, "3 Aralık'ta parlamentoya gönderilen özel kuvvet birliklerinin yasama organını devre dışı bırakmak ya da sıkıyönetim yasasını engellemesini önlemek için orada olmadığına çünkü böyle bir eylemin savunulamaz bir krize yol açacağını bildiğine" ilişkin savunmasını yaptı. Yoon, "Bu ülkede parlamento ve haber medyası cumhurbaşkanından çok daha güçlü, çok daha üstün bir konumda" dedi.

Avukatları, Yoon'un ayaklanma planladığını reddetti

Yoon'un hukuk ekibi de Güney Kore'de müebbet hapis ve hatta teknik olarak ölüm cezasıyla cezalandırılabilen bir suç olan ayaklanma planladığını reddetti. Avukatları Yoon'un sıkıyönetim ilanını savunurken, bunun muhalefetteki Demokrat Parti tarafından işlenen suistimallere karşı alarm vermek amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Yoon'un avukatları, Muhalefetin eylemlerinin hükümeti felce uğrattığını ve ülkenin demokratik ve anayasal düzenini çöküşün eşiğine getirdiğini savundu.

Avukat Cha Gi-hwan, mahkemeye, "Kararname sadece sıkıyönetimin biçimini belirlemeye yönelikti ve hiçbir zaman uygulanması amaçlanmadı ve daha üst düzey yasalarla çatışma potansiyeli nedeniyle uygulanması da mümkün değildi" diye konuştu. Cha, ayrıca sıkıyönetim ilanında görev alan askeri komutanların, Yoon ve üst düzey yardımcılarının başkanla siyasi olarak çatışan bazı parlamento üyelerinin tutuklanması emrini verdiğini söyleyen ifadelerini de reddetti.

Parlamento avukatları da savunmalarını yaptı

Parlamentonun hukuk ekibi, askeri komutanların ifadelerini ve askeri helikopterlerin parlamento arazisine inişini, özel kuvvet birliklerinin ana binaya girişini ve askerlerin Ulusal Seçim Komisyonu'na ilerleyişini gösteren video görüntülerini sundu. Avukatlardan biri, Yoon'un sıkıyönetimi haklı çıkaran bir faktör olarak gösterdiği seçim komisyonundaki usulsüzlüklere ilişkin kanıtlanmamış iddiaları da eleştirdi.

Parlamento hukuk ekibinin avukat, savunmasında "Güney Kore'nin mevcut ulusal kaos ortamında, seçim hilesi komplo teorisi toplumumuzun kendisini yok edebilir" dedi.

Yoon'un azil davası 180 gün içinde karara bağlanacak

Muhalefetteki Demokrat Parti, azınlık partilerinin ve Yoon'un Halk Gücü Partisi'nin 12 üyesinin de katılımıyla 14 Aralık'ta Yoon'un görevden alınması için üçte iki çoğunlukla oy kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Yoon'u hiçbir haklı gerekçesi olmadan sıkıyönetim ilan ederek anayasal görevini ihlal etmekle suçlayan bir azil önergesini incelemek üzere 27 Aralık'ta duruşmaya başlamıştı.

Anayasa Mahkemesi, 180 gün içinde Yoon'un görevden kalıcı olarak alınması ya da görevine iade edilmesi konusunda karar verecek.