Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun duygusal şarkısıyla açtı

Bu nasıl ahlaksızlık! Depremle ilgili sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bir ülke, Türkiye'deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde yaşanan yıkım, Türkiye ve dünyayı yasa boğdu. Ülke çapında vatandaşlar depremzedeler için seferber olurken, birçok ülke de arama-kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderdi.

HABER KUŞAĞINI TÜRKÇE ŞARKI İLE AÇTILAR

Tüm gözler deprem bölgesinden gelecek güzel haberlere çevrilmişken, Yunan televizyonunda yürek ısıtan bir an yaşandı. Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini Türkiye'deki enkaz görüntüleri ve Kazım Koyuncu'nun eseri olan "Ben Seni Sevdiğimi" şarkısıyla açtı.

MİÇOTAKİS'TEN TAZİYE TELEFONU GELDİ

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, önceki gün deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla görüşen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis, de "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. Kurbanların ailelerine içten başsağlığı diliyoruz ve düşüncelerimiz etkilenen tüm insanlarla birlikte. Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." açıklamasını yaptı.