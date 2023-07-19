Yunanistan'da gittikçe artan orman yangınları kontrol altına alınamıyor! Önümüzdeki 2 gün için büyük risk var - Son Dakika
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Yunanistan'da gittikçe artan orman yangınları kontrol altına alınamıyor! Önümüzdeki 2 gün için büyük risk var

19.07.2023 16:41

Yunanistan'da orman yangınları ile mücadele 3 gündür devam ediyor. Çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi, Atina yakınlarındaki petrol rafinerisinin korunmasına yönelik bazı otoyollar kapatıldı. Öte yandan, bölgede etkili olan sıcak hava dalgasının perşembe ve cuma günü zirve yapması bekleniyor.

Yunanistan'da birçok noktada 3 gündür devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğuna dair uyarılar sürerken, önümüzdeki 2 gün boyunca sıcak hava dalgasının etkisini artırması bekleniyor.

50.000 DÖNÜMLÜK ORMANLIK ALAN VE TARIM ARAZİSİ YANDI

Başkent Atina yakınlarındaki Lutraki ve Megara bölgesindeki yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayılırken, Atina'nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda en az 50 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi. Tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı yangınlar nedeniyle Atina yakınlarındaki petrol rafinerisinin korunmasına yönelik bazı otoyollar kapatıldı.

SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK

Yunan Meteoroloji Servisi, yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu. Sıcak hava dalgasının perşembe ve cuma zirve yapması bekleniyor.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, yangınların gidişatı hakkında bilgi almak üzere bugün Ulusal Sivil Koruma Operasyonları ve Kriz Yönetimi Koordinasyon Merkezine gitmesi bekleniyor. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan; Fransa ve İtalya, Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi.

İşte bölgeden kareler;

Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Yunanistan'da felaketin boyutu büyüyor! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor, önümüzdeki 2 gün için büyük risk var
Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Yunanistan'da gittikçe artan orman yangınları kontrol altına alınamıyor! Önümüzdeki 2 gün için büyük risk var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da gittikçe artan orman yangınları kontrol altına alınamıyor! Önümüzdeki 2 gün için büyük risk var - Son Dakika
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