Yunanistan'da vatandaşlara, gece saatlerinde başlayacak ve pazar günü ülkenin tamamını etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarılar yapıldı.
Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden cep telefonlarına acil koduyla gönderilen mesajda vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması istendi.
Yunanistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasında, uzmanların Bettina adını verdiği ve İtalya'dan Yunanistan'a yönelen olumsuz hava koşullarının etkisinin gece başlayacağı, sıcaklığın ani düşeceği ve kuvvetli fırtınanın olabileceği kaydedildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunanistan'da rüzgarın şiddetinin yer yer 10 bofora (rüzgar sıkalası) ulaşması öngörülüyor.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan'daki vatandaşların telefonlarına, olumsuz hava koşullarına karşı 'acil kodlu' mesajlar gönderildi - Son Dakika