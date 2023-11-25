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Yunanistan'daki vatandaşların telefonlarına, olumsuz hava koşullarına karşı "acil kodlu" mesajlar gönderildi - Son Dakika

Yunanistan'daki vatandaşların telefonlarına, olumsuz hava koşullarına karşı "acil kodlu" mesajlar gönderildi

Yunanistan'da vatandaşlar, gece başlayacak ve pazar günü ülkeyi etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarıldı. Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda vatandaşların sokağa çıkmaması istendi.

25.11.2023 - 21:31,  Güncelleme: 23:00
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Yunanistan'da vatandaşlara, gece saatlerinde başlayacak ve pazar günü ülkenin tamamını etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarılar yapıldı.

CEP TELEFONLARINA UYARI MESAJI GELDİ

Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden cep telefonlarına acil koduyla gönderilen mesajda vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması istendi.

Yunanistan'da olumsuz hava koşullarına karşı cep telefonlarına 'acil kodlu' mesajlar gönderildi

İTALYA'DAN YUNANİSTAN'A YÖNELDİ

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasında, uzmanların Bettina adını verdiği ve İtalya'dan Yunanistan'a yönelen olumsuz hava koşullarının etkisinin gece başlayacağı, sıcaklığın ani düşeceği ve kuvvetli fırtınanın olabileceği kaydedildi.

Yunanistan'da olumsuz hava koşullarına karşı cep telefonlarına 'acil kodlu' mesajlar gönderildi

RÜZGAR ŞİDDETLİ ESECEK

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunanistan'da rüzgarın şiddetinin yer yer 10 bofora (rüzgar sıkalası) ulaşması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Fırtına, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'daki vatandaşların telefonlarına, olumsuz hava koşullarına karşı 'acil kodlu' mesajlar gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'daki vatandaşların telefonlarına, olumsuz hava koşullarına karşı "acil kodlu" mesajlar gönderildi - Son Dakika
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