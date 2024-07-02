Yunanistan ve Türkiye'de Orman Yangınları Artıyor

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(ANKARA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık ve kuvvetli rüzgar kaynaklı orman yangınlarının temmuzda artabileceğini söyledi.

Yunanistan'ın gündeminde artan orman yangınları var. Ülkede aralarında Kos Adası'nın da olduğu üç ayrı noktada başlayan yangınlar neredeyse kontrol altına alınsa da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ı zor bir yazın beklediği uyarısında bulundu.

Kabine toplantısının ardından konuşan Miçotakis, orman yangınlarıyla mücadelede şimdiye kadar yoğun bir çalışma yürüttüklerini ancak orman yangını dönemine daha yeni giriş yaptıklarını söyledi. Miçotakis, orman yangınlarının büyük ölçüde "mevsim normallerinin üzerinde kuraklık ve alışılmadık derecede kuvvetli rüzgarlarla hava koşulları açısından son derece zor bir haziran ayından" kaynaklandığını ve yazın geri kalanının özellikle tehlikeli olabileceğini belirtti.

Miçotakis, yangınlarla mücadelenin uzun süreceğini, Yunanistan'ın orman yangınları döneminin kalbine henüz girdiğini ve özellikle önleme alanında vatandaşların yardımı olmadan kesinlikle kazanılamayacağını kaydetti.

Türkiye'de orman yangınları

Ege'nin diğer yakasında, Türkiye'de de orman yangınları artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, temmuz ayı ile birlikte kuvvetli rüzgarın ve sıcaklık artışlarının orman yangını riskini artırabileceğini belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yüksel, orman yangınları konusunda ilgili kurumlarla iletişim halinde olduklarını ve detaylı bilgileri onlarla paylaşıp orman yangını riskini en aza indirmeyi planladıklarını kaydetti.