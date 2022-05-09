Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi? - Son Dakika
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Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?

09.05.2022 15:15

Kızıl Meydan'da kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'ne Putin'in bacağına örttüğü battaniyeli görüntüsü damga vurdu. Rus liderin hasta olduğu iddialarını güçlendiren görüntünün yanı sıra, yüzündeki şişkinlik de dikkat çekti. Vladimir Putin'in kanser olduğu ve ameliyat için gün saydığı belirtiliyor.

Hakkında Parkinson ve kanser ile mücadele ettiği iddiaları ortaya atılan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in, zafer günü kutlamalarında bacaklarını battaniye ile gizlemesi hakkında hastalık iddialarını güçlendirdi.

YÜZÜ DE AŞIRI DERECE ŞİŞKİNDİ

Ukrayna'daki gelişmeleri takip etmek için Ukrayna'da bulunan gazeteci John Sweeney, tören sırasında Putin'in aşırı derece güçsüz göründüğünü, yüzünün ise aşırı derece şişkin olduğunu söylediği bir tweet attı.

Putin'in Zafer Günü töreninde bacaklarını battaniye ile gizlediği görüntü hastalık iddialarını güçlendirdi

"PUTİN AYAKTA DURAMAYACAK KADAR ZAYIFTI"

Başka bir Twitter kullanıcısı Wallis Weaver de tören boyunca Putin'i dikkatli bir şekilde izlediğini, Putin'in ayakta duramayacak kadar zayıf, yüzünün şişik ve mutsuz göründüğünü söyledi.

Putin'in Zafer Günü töreninde bacaklarını battaniye ile gizlediği görüntü hastalık iddialarını güçlendirdi

KANSER HASTALIĞI NEDENİYLE AMELİYAT OLACAĞI DA İDDİALAR ARASINDA

Rusya'da bir Telegram grubunda geçen ay yapılan açıklamada Putin'inin kısa süre içinde kanser hastalığı nedeniyle ameliyat olacağı ve bir süre ortalıkta görünmeyeceği iddia edildi.

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