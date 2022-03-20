Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşının 25. gününde CNN'den Fareed Zakaria'ya özel bir röportajda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ONUNLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Zelenski, Rusya lideri Putin'e çağrıda bulunarak, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum. Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor." dedi.

"3. DÜNYA SAVAŞI TEHLİKESİ BİZİ BEKLİYOR"

3. Dünya Savaşı tehlikesinin kapıda olduğunu vurgulayan Zelenski, "Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." diye konuştu.

DÜN DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Volodimir Zelenski, dün de devlet başkanlığı binasının önünden halkaseslenmişti. Zelenski, Rusya'ya bir kez daha görüşme çağrısında bulunmuştu.