Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde

03.04.2022 18:30

Rus birlikleri müzakere kapsamında Kiev yakınlarındaki Buça'dan çekildi. Rus birlikleri geride bıraktıklarıyla derin izler yarattı. Onlarca sivilin cesedinin fotoğrafını paylaşan Ukrayna lideri Zelenski, yaşananlardan dolayı NATO'yu sorumlu tuttu. Zelenski, mesajının devamında Rus askerlerine küfrederek tepkisini gösterdi.

Rusya- Ukrayna savaşında 39. gün geride kalırken barış görüşmeleri kapsamında Rus ordusu Kiev yakınlarından çekildi. Rus birliklerinin bölgeden çıkmasından sonra Irpin yakınlarındaki Buça'dan gelen fotoğraflar dünyayı sarstı.

CESETLER ETRAFI KAPLAMIŞ

Çekilmenin ardından Buça ilçesine giren Ukrayna askerleri ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şoke oldular. Rus askerlerin öldürdüğü sivillerin çoğunun elleri arkadan bağlandığı görüntüler tüm dünyayı derinden etkiledi.

ZELENSKİ'DEN KÜFÜRLÜ TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Buça'da yaşanan vahşeti Telegram hesabından paylaştığı mesajında anlattı. Zelenski, Ukrayna'da yaşanan dehşetten NATO'yu sorumlu tutarak, "Bükreş, NATO Zirve Deklarasyonu. 3 Nisan, 14 yıl önce. Önleme şansı vardı ki Rusya gelmesin. Buça, Kiev bölgesi. Şimdi. Rusya geldi. Rus anneleri kimleri yetiştirdiklerini görmeliler. Ne p.çler yetiştirdiklerini görmeliler. Katiller, yağmacılar, kasaplar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın çekildiği bölgeden fotoğraf paylaşan Zelenski, Rus askerlerine küfrederek tepkisini dile getirdi
YORUMLAR
500
Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi! Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi! Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde liderler zirvesi için anlaşma henüz hazır değil Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde liderler zirvesi için anlaşma henüz hazır değil

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 18:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement