Zelenski\'den Zafer Planı

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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Kiev'in hazırladığı Zafer Planı'nı bu hafta Avrupalı müttefiklere sunacaklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde devam eden savaşla ilgili son durumu değerlendirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için bir Zafer Planı hazırladıklarını belirten Zelenski, "Rusya'yı, savaşı adil bir şekilde bitirmeye zorlama stratejimizi (Zafer Planı) tüm Avrupalı ortaklarımıza bu hafta sunacağız" ifadesini kullandı.

Zelenski, planı Ukrayna halkına da tanıtacaklarını kaydederek, "Zafer Planı, ortaklarımızdan aldığımız ilk yanıtla elbette kamuoyuna açıklanacak. Bizim, Ukrayna'da hepimizin, gerçekten maksimum desteğe ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı.