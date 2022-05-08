Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı - Son Dakika
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Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı

08.05.2022 09:47
Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı

Ukrayna lideri Zelenski'nin 24 Şubat'ta başlayan savaş boyunca giydiği haki renkli polar, İngiltere Başbakanı Johnson'ın yönettiği bir müzayedede 90 bin sterline alıcı buldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya ile devam eden savaşın başından bu yana giydiği haki rengindeki poları, Ukrayna'ya bağış toplanması amacıyla bir müzayedede 50 bin sterlinlik açılış fiyatının ardından 90 bin sterline satıldı.

JOHNSON'A HEDİYE EDİLEN SÜRAHİ DE SATIŞA SUNULDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Christie's müzayede evi tarafından yürütülen müzayedede ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyareti sırasında kendisine hediye edilen horoz şeklindeki çömlek sürahisi ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko'nun rehberliğinde bir Kiev turu da satışa sunuldu.

"PAHA BİÇİLENDEN DAHA YÜKSEK BİR FİYATA SATILMASI GEREKİYOR"

Müzayedeyi yöneten İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenski'yi "modern zamanların en inanılmaz liderlerinden biri" olarak nitelendirerek satışa sunulan parçaların paha biçilenden daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini söyledi. Johnson, "İster Zelenski'nin 50 bin sterlinlik poları için teklif veriyor olun, ister Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu için teklif veriyor olun, ben buradan çok daha yüksek teklifler istiyorum. Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu yaptım, güzel bir şehir. Buna değer" şeklinde konuştu. Johnson, "Bu gece Ukrayna'yı destekleyin dostlarım, böylece büyük antik Avrupa başkenti Kiev bir daha asla tehdit edilemez ve Ukrayna bir kez daha bütün ve özgür olabilir" dedi.

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Son Dakika Dünya Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı - Son Dakika
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