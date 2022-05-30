Zelenski, savaş sonrası ilk kez Kiev dışında görüntülendi! İlk yaptığı ise Harkov bölge başkanını kovmak oldu

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Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski cephe hattını ziyaret etti. Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna'nın Harkov kentine gelen Zelenski, Rus ordusunun saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü verdi.

ASKERLERLE GÖRÜŞTÜ

Harkov'da askerlerle bir araya gelen ve bazılarına madalya veren Zelesnki, "Hizmetleriniz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın" dedi. Harkov'da Rusya'nın saldırısı sonucu yıkılan idari ve konut binalarını ziyaret eden Zelenski, askeri ve sivil yetkililerle toplantı düzenledi. Zelenski, kentte bomba sığınaklarıyla donatılmış modern konutlar yaparak şehri yeniden inşa etme planlarını ele aldı.

KENTİN YÜZDE 31'İ İŞGAL ALTINDA

Toplantıda Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Synegubov, bölgedeki toprakların yüzde 31'inin şu anda Rus işgali altında olduğunu belirterek, "Kurtarılan yerleşim birimlerinden bazılarını henüz tam olarak denetleyemiyoruz, tam teşekküllü mayın temizleme yürütemiyoruz ve bombardıman devam ederken kritik altyapıyı yeniden inşa etmeye başlayamıyoruz" dedi. Synegubov ayrıca, Harkov'da 225'i tamamen yıkılan 2 bin 229 yüksek binanın hasar gördüğünü ifade ederek, Harkov'un kuzey ve doğu bölgelerinde toplam konut stokunun yüzde 30,2'sinin hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı.

HARKOV BÖLGE BAŞKANINI KOVDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin'i görevden aldı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna'nın Harkov kentini ziyaret etti. Zelenski ziyaretinin ardından bir açıklama yaparak, "Gelip durumu anladım. Bölgedeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) şube başkanını kovdum. Çünkü o, savaşın ilk günlerinden itibaren şehri savunmak için çalışmıyordu, sadece kendini düşünüyordu. Amacının ne olduğunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.