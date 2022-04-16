Zelenski tüm dünyayı uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir - Son Dakika
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Zelenski tüm dünyayı uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir

16.04.2022 17:47

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, CNN International'a Rusya-Ukrayna savaşının 52. gününde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer veya kimyasal silah kullanabileceği konusunda tüm dünyayı uyardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD basınından CNN International'a verdiği demeçte önemli açıklamalarda bulundu.

"NÜKLEER SİLAHLARA YÖNELEBİLİR"

Zelenski, dünyanın Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşında taktik nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Zelenski, Putin'in Ukrayna halkının yaşamlarına değer vermediği için nükleer veya kimyasal silahlara yönelebileceğini söyledi.

"TÜM DÜNYA ENDİŞELENMELİ"

Bu konuda dünyayı uyaran Zelenski, "Sadece ben değil, tüm dünya, tüm ülkeler endişelenmeli çünkü bilgi gerçek olmayabilir, ancak yaşanabilir" dedi.

ABD DE UYARDI

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li yetkililer, Putin'in köşeye sıkışması durumunda Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanımına yönelebileceği ihtimali konusunda uyardı. CIA Direktörü Bill Burns yaptığı açıklamada, CIA'in olasılığı "çok dikkatle" izlediğini ve ABD'nin henüz Rusya'nın böyle bir adım atmaya hazırlandığına dair herhangi bir işaret görmediğini vurguladı.

YORUMLAR
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Litvanya Savunma Bakanı, Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silahı olduğunu söyledi Litvanya Savunma Bakanı, Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silahı olduğunu söyledi ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor! ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!

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Son Dakika Dünya Zelenski tüm dünyayı uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir - Son Dakika


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