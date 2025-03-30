Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı

Zelenskiy\'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ramazan Bayramı vesilesiyle Türkçe, Arapça ve İngilizce tebrik mesajı yayımladı. Zelenskiy, ramazan ayının bağışlama ve dayanışma için mübarek bir zaman olduğunu ifade ederek, "Bu Ramazan Bayramı da bizi ortak ana amacımız olan adil, onurlu ve kalıcı bir barışa yaklaştırsın" dedi.

30.03.2025 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Türkçe, İngilizce ve Arapça tebrik mesajı paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

"RAMAZAN BAYRAMI BİZİ BARIŞA YAKLAŞTIRSIN"

Zelenskiy, ramazan ayının bağışlama ve dayanışma için mübarek bir zaman olduğunu ifade ederek, "Bu Ramazan Bayramı da bizi ortak ana amacımız olan adil, onurlu ve kalıcı bir barışa yaklaştırsın." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA'DAKİ MÜSLÜMAN TOPLULUĞUNA TEŞEKKÜR

"Tüm ailelere barış, refah ve huzur diliyorum. Bugün kalpleriniz inanç, umut ve iyiliğin ışığıyla dolsun" diyen Zelenskiy mesajında şunları kaydetti: "Ukrayna'nın savunulmasında gösterdikleri direncinden dolayı Ukrayna'daki Müslüman topluluğuna teşekkür ederim. Ukrayna'ya destek veren herkese, cephede, insani yardımlarla ya da dualarla katkı sağlayan her bir kişiye şükranlarımı sunarım. Bayramınız mübarek olsun. Nice mutlu bayramlara."

Zelenskiy'nin paylaşımı şu şekilde;

Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ramazan Bayramı, Ukrayna, Kültür, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ayhan Murat:
    tüm dünya biliyorki islamın kalesi Türkiye. chp bunu bitirmek istiyor 9 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara - Şam uçuşları başlıyor Ankara - Şam uçuşları başlıyor
Epileptik nöbet geçiren İrem Derici: ’’Gözüm çok korktu’’ Epileptik nöbet geçiren İrem Derici: ''Gözüm çok korktu!''
Sergen Yalçın’dan çarpıcı Galatasaray kehaneti Sergen Yalçın'dan çarpıcı Galatasaray kehaneti
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
MHP’den dikkat çeken Mahir Polat çıkışı: İnfaz tedaviden sonra yapılabilir MHP'den dikkat çeken Mahir Polat çıkışı: İnfaz tedaviden sonra yapılabilir
Gedson Fernandes’ten derbi öncesi olay paylaşım Gedson Fernandes'ten derbi öncesi olay paylaşım
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

19:52 Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:24 Arka Sokaklar’ın kadrosuna sürpriz transfer Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz transfer!
15:16 Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
14:44 Gedson Fernandes’ten derbi öncesi olay paylaşım Gedson Fernandes'ten derbi öncesi olay paylaşım
14:33 MHP’den dikkat çeken Mahir Polat çıkışı: İnfaz tedaviden sonra yapılabilir MHP'den dikkat çeken Mahir Polat çıkışı: İnfaz tedaviden sonra yapılabilir
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:47 Sergen Yalçın’dan çarpıcı Galatasaray kehaneti Sergen Yalçın'dan çarpıcı Galatasaray kehaneti
13:45 Epileptik nöbet geçiren İrem Derici: ’’Gözüm çok korktu’’ Epileptik nöbet geçiren İrem Derici: ''Gözüm çok korktu!''
13:44 Ankara - Şam uçuşları başlıyor Ankara - Şam uçuşları başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 21:33:02. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement