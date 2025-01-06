Zelensky, Hava Savunmasını Güçlendirmek İçin Almanya'da Toplanıyor

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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, bu hafta Almanya'da yapılacak toplantıda müttefiklerini Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye çağıracağını söylerken, Moskova ve Kiev, Ukrayna ordusunun dün Rusya'nın Kursk bölgesinde yeni saldırılar düzenlediğini söyledi.

Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılacak Ramstein Grubu Toplantısı'na çok sayıda ortak ülkenin katılacak. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de katılacağı toplantının ekim ayında yapılması planlanmıştı ancak toplantı, Florida eyaletini vuran Milton Kasırgası'nın ardından ertelenmişti.

Zelensky, toplantıya ilişkin, "Sadece füzelere karşı değil, güdümlü bombalara ve Rus uçaklarına karşı da savunma kabiliyetlerimizi arttırmaya yardımcı olabilecekler" diye konuştu. Zelensky, 4 Ocak Cumartesi günü yaptığı gece konuşmasında, "Bu konuyu onlarla görüşeceğiz ve onları ikna etmeye devam edeceğiz. Görevimiz değişmedi: hava savunmamızı güçlendirmek" dedi.

Zelensky: "Kursk bölgesindeki çatışmalarda Rus ordusu, bir tabur Kuzey Koreli piyade askerini kaybetti"

Zelensky, geçen hafta Trump'ın "güçlü ve öngörülemez" olduğunu ve bu özelliklerinin savaşa yönelik politika yaklaşımında belirleyici bir faktör olabileceğini söyledi. Ukrayna'nın Kursk bölgesinde başlatılan yeni saldırısında Rus ve Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini dile getiren Zelensky, şöyle konuştu:

"Dün ve bugün Kursk bölgesindeki sadece bir köy olan Makhnovka yakınlarındaki çatışmalarda Rus ordusu bir tabur kadar Kuzey Koreli piyade askerini ve Rus paraşütçüsünü kaybetti. Bu çok önemli."

Zelensky, geçen ay yaptığı açıklamada, "Ukrayna güçlerinin ağustos ayında saldırı başlattığı Kursk'ta 3 bin Kuzey Kore askerinin öldüğünü ya da yaralandığını, bunun da Rusya'nın prestijine darbe vurduğunu ve Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki birliklerinin bir kısmını konuşlandırmak zorunda bıraktığını" belirtmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yermak: "Kursk'tan iyi haberler geliyor"

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Andriy Yermak, "Kursk'tan iyi haberler geldiğini ve Rusya'nın hak ettiğini aldığını" söylerken, Ukrayna'nın resmi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin birkaç yerde saldırıya uğradığını açıkladı. Bu haberler, henüz doğrulanmadı.

Rusya, Ukrayna'yı düzenli olarak bombalıyor

Ukraynalı yerel yetkililer, Rus bombardımanının Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde en az bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Dinyeper Nehri boyunca ilerleyen Rus birliklerinin aynı adı taşıyan bölgenin başkenti Kherson şehrini bombalaması sonucu en az altı kişi yaralandı. Nehrin batı kıyısındaki yerleşim yerleri, karşı kıyıdaki Rus kontrolündeki bölgeden düzenli olarak bombardımana maruz kalıyor.

Ukrayna, başlangıçta ele geçirdiği toprakların yaklaşık yüzde 40'ını kaybetti

Batı medyasına konuşan askeri analistler, Ukrayna'nın başlangıçta ele geçirdiği toprakların yaklaşık yüzde 40'ını kaybettiğini söylüyor. Batı medyasında yer alan haberlerde, "Rusya, Ukrayna'nın yaklaşık beşte birini kontrol ediyor ve geçen yıl büyük asker ve teçhizat kaybına rağmen doğu bölgelerinde yavaş ilerledi. Savaşın gidişatı Ukrayna'nın lehine değil; ülke cephede yetersiz kalıyor ve Batılı ortaklarının daha fazla desteğine ihtiyaç duyuyor" değerlendirmeler yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna, Kursk bölgesinde yeni bir saldırı başlattı"

Rusya Savunma Bakanlığı, dünü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk bölgesinde yeni bir saldırı başlattığını söyledi. Bakanlık, kendi güçlerinin Ukrayna birliklerini geri püskürttüğünü iddia ederken, Rus askeri köşe yazarlarından gelen bazı raporlara göre, Moskova güçleri, Ukrayna tarafından gelen ciddi bir baskıyla karşı karşıya.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin Berdin köyü yakınlarına iki tank, bir mayın temizleme aracı ve paraşütçülerin bulunduğu 12 zırhlı savaş aracıyla saldırdığı belirtildi. İki Ukrayna saldırısının püskürtüldüğü de bildirildi.

Biden yönetimi, ABD Başkanı seçilen Donald Trump 20 Ocak'ta yemin etmeden önce Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla askeri yardım gönderilmesi için baskı yapıyor. Seçim kampanyası sırasında yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşı bir günde bitirebileceğini iddia eden Trump'ın yorumları, Washington'un Ukrayna'nın en büyük ve en önemli askeri destekçisi olmaya devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.