23 Nisan İçin Genelge Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

23 Nisan İçin Genelge Gönderildi

MEB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için illere genelge gönderdi.

19.04.2025 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ilişkin illere genelge gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' konulu genelge, illere gönderildi. Genelgede, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği bir dönemde, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açıldığı ve bu tarihin milli iradenin tecelli ettiği gün olarak kabul edildiği belirtildi. TBMM'nin açıldığı bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan çocuklara armağan edilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edildiği hatırlatılan genelgede, bu özel günün sadece Türkiye için değil, dünya genelinde çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olması bakımından da ayrı bir öneminin bulunduğu vurgulandı.

ORTAK TARİH VE KÜLTÜR BİLİNCİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik inancının bir simgesi olarak gönüllerdeki yerini koruduğu, bu anlamlı günün çocuklara tarihin önemini ve ulusal egemenlik bilincini kazandırmanın yanı sıra vatan sevgisi ve sorumluluk duygusu aşılamak açısından da büyük değere sahip olduğu aktarıldı. Genelgede, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, ortak tarih ve kültür bilincini yeni kuşaklara aktardığı ve geleceğe umutla bakılmasına büyük katkı sunduğu belirtildi.

Genelgede ayrıca 'Türkiye Yüzyılı' kapsamında illerde gerçekleştirilecek etkinliklerde, milli egemenlik ruhunun çocuklara aşılanması, tüm çocukların katılımını önceleyen kapsayıcı bir anlayışın benimsenmesi, çocukların hayal gücü ve umutlarının desteklenmesi, çocuk haklarına dikkat çekilmesi, milli ve manevi değerlerin gözetilmesi gerektiği vurgulandı. Etkinliklerde çocukların yalnızca bugünün değil, geleceğin de teminatı olduklarının vurgulanması ve bunun kendilerine hissettirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Sanat, 23 Nisan, Politika, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 23 Nisan İçin Genelge Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

08:11 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
01:19 Küçükçekmece’de Otel Odasında Ölüm Küçükçekmece'de Otel Odasında Ölüm
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:41:14. #7.11#
SON DAKİKA: 23 Nisan İçin Genelge Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement