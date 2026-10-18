Adana'da yükümlülere Ceyhan'daki uzman tarafından 'Kendini Bilmek' eğitimi verildi - Son Dakika
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Adana'da yükümlülere Ceyhan'daki uzman tarafından 'Kendini Bilmek' eğitimi verildi

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Adana\'da yükümlülere Ceyhan\'daki uzman tarafından \'Kendini Bilmek\' eğitimi verildi
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Adana'da denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim düzenlendi. Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi uzmanının verdiği açık oturumda 'Kendini Bilmek' konusu ele alındı, yükümlülere bilgilendirme yapıldı.

Adana'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden faydalanan yükümlülülere yönelik eğitim düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında yükümlülülere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Açık oturum şeklinde düzenlenen eğitimde "Kendini Bilmek" konusu ele alındı. Eğitim kapsamında yükümlülülere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimCeyhanAdanaSon Dakika

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