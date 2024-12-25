Adana Final Okulları, OECD PISA Programında Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Eğitim

Adana Final Okulları, OECD PISA Programında Türkiye'yi Temsil Edecek

Adana Final Okulları, OECD PISA Programında Türkiye\'yi Temsil Edecek

Türkiye'nin eğitim düzeyini artırmak amacıyla OECD'nin PISA programında yer alacak 26 okuldan biri olan Adana Final Okulları, 2025 yılında gerçekleştirilecek uluslararası değerlendirmede Türkiye'yi temsil edecek. Müdür Hakan Caner Taş, bu başarının eğitim kalitelerinin uluslararası düzeyde takdir edildiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

25.12.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
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TÜRKİYE'nin eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla ilk kez 2003 yılında yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'na (PISA) ülke genelinde 14 bin 300 okuldan aralarında Adana Final Okulları'nın da bulunduğu 26 okul seçildi. Ülkelerin okuma becerileri, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığını ölçmek amacıyla yapılan programda Türkiye'yi temsil edecek olan Final Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Caner Taş, "OECD'nin belirlediği kriterlere göre okulumuzun, öğrencilerimizin seçilmesi eğitim kalitemizin uluslararası düzeyde takdir gördüğünün en somut göstergesi oldu. Ülkemiz adına gurur duyduk"dedi.

Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda uygulamalarını ölçmek ayrıca gençleri daha iyi tanımak, öğrenme isteklerini, derslerdeki performansları, öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymayı hedefleyen OECD PISA'nın değerlendirme programı 15 Nisan-15 Mayıs 2025'te 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin, matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili verileri toplayan OECD PISA, bu yıl Türkiye'de 4 bin 300 okulu değerlendirmeye aldı. OECD tarafından seçkisiz yöntemle PISA araştırmasına katılacak olan Türkiye'den 26 okul belirlendi. Bu okulların arasında Adana Final Okulları da yer aldı.

OECD'nin kriterlerine göre yaptığı seçimle belirlediği 26 okuldan biri olan Adana Final Okulları, 15 Nisan-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan programda Türkiye'yi temsil erecek. Konu hakkında açıklama yapan Final Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Caner Taş, "Bu gururu Adana'mız adına yaşamaktan, öğrencilerimizin şehrimizi ve ülkemizi temsil etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Uluslararası bir kuruluş olan OECD'nin belirlediği kriterlere göre Final Okulları'nın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayan Hakan Caner Taş, şöyle konuştu:

"Programı okulumuzun, öğrencilerimizin seçilmesi eğitim kalitemizin uluslararası düzeyde takdir gördüğünün en somut göstergesidir. Adana Final Okulları olarak bölgemizi aşıp dünya çapında takdir gören başarılarımızda pay sahibi olan öğrencilerimizi ve onlara emek veren öğretmenlerimiz ile idarecilerimizi tebrik eder; onları bize emanet eden değerli velilerimize teşekkürlerimizi sunarım."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Adana Final Okulları, OECD PISA Programında Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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