Almanya'da Staj: Özel Eğitimde Başarı - Son Dakika
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Almanya'da Staj: Özel Eğitimde Başarı

Almanya\'da Staj: Özel Eğitimde Başarı
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Söke Özel Eğitim Lisesi öğrencileri, Almanya'da staj programını tamamlayarak önemli kazanımlar elde etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Projesi kapsamında Almanya'ya giden Söke Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri, 10 günlük staj programını başarıyla tamamlayarak hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Projesi kapsamında, Söke Özel Eğitim Meslek Lisesi'nden 4 öğrenci Almanya'da düzenlenen kısa dönem öğrenici hareketliliği (staj) programını başarıyla tamamladı. 12-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, öğretmenler Fatma Kızıltan ve Nesim Tepe'nin refakatinde Almanya'da Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarında staj yaptı. Gerçek işletme ortamlarında mesleki deneyim kazanan öğrenciler, alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra iş disiplini, zaman yönetimi, ekip çalışması ve müşteri iletişimi gibi çalışma hayatının temel yetkinliklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Program süresince öğrenciler, farklı bir ülkede günlük yaşamın içerisinde yer alarak bağımsız hareket etme, sorumluluk alma, problem çözme ve özgüven geliştirme konularında da önemli kazanımlar elde etti. Uluslararası ortamda gerçekleştirilen hareketlilik sayesinde öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının güçlendiği, farklı kültürleri tanıma ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldukları belirtilirken, programın gelecekteki istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayacak mesleki farkındalıklarını da artırdığı ifade edildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, özel bireylerin kendilerine uygun fırsatlar sunulduğunda uluslararası ortamlarda da başarılı bir şekilde öğrenebildikleri ve üretkenliklerini ortaya koyabildiklerinin bir kez daha görüldüğü belirtilerek, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edildi, programa katılan öğrenciler ile rehberlik eden öğretmenler tebrik edildi.

Kaynak: İHA

Almanya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Almanya'da Staj: Özel Eğitimde Başarı - Son Dakika

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