Ana Dil Eğitimi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Ana Dil Eğitimi Vurgusu

Ana Dil Eğitimi Vurgusu
26.05.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, çocukların ana dil becerilerinin gelişimini vurguladı, başarının temeli olduğunu belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu ülkenin kültürel değerlerine, bu ülkenin kurucu felsefesine sahip çıkacak çocuklarımızın önce ana dil konusunda eksikliklerinin olmaması gerekiyor. Mevzuyu sadece bir dil ya da kültür aktarımı olarak görmemek gerekir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen, 'Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi Tanıtımı'nda konuştu. Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Bakan Tekin, çocukların, Türkçeye vakıf olmaları adına adımlar attıklarını belirterek, "Bu ülkenin kültürel değerlerine, bu ülkenin kurucu felsefesine sahip çıkacak çocuklarımızın önce ana dil konusunda eksikliklerinin olmaması gerekiyor. Mevzuyu sadece bir dil ya da kültür aktarımı olarak görmemek gerekir. Ben her ortamda söylüyorum. Çocuklarımızın ana dil okuryazarlık becerilerinin gelişmesi sadece bu kültür aktarımı için bir unsur değildir. Bu aynı zamanda çocuklarımızın akademik becerilerinin gelişmesi için de önemlidir. Şu cümlelerle çok karşı karşıya kalmışsınızdır. Kendisine sorulan bir soruyu, ben kendi çocuklarımda bunla çok karşılaştım, soruyu cevaplayacak bilgisi var ama ya Türkçesi yetersiz olduğu için ya da nasıl okuyacağını bilemediği için soruyu anlamakta zorlandığından cevap veremiyor. 'Ya aslında ben bunu biliyorum ama soruyu anlamamışım' bunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Akademik becerilerinin gelişmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

'ANA DİLİ GELİŞMEYEN ÇOCUK, HİÇBİR ALANDA BAŞARILI OLAMAZ'

Ana dil becerileri gelişmiş bir şekilde yetiştirilmeyen çocukların, toplumsal hayatın, akademik hayatın hiçbir alanında başarılı olamayacaklarını vurgulayan Tekin, "Çok trajik bir örnek ama yabancı dil becerileri bile gelişmez. Hep şu soruyu soruyoruz; 'Niye çocuklarımız OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı kadar süre yabancı dil için zaman ayırdıkları halde yabancı dil becerileri istediğimiz düzeyde değil' eleştirisini hep yapıyoruz. Ben de diyorum ki ana dilinde kendisini gündelik hayatta 200-300 kelime ile ifade eden bir çocuğun, yabancı bir dilde kendisini 500, 600, 1000 kelime ile ifade etmesini nasıl bekleyeceğiz? O yüzden önce ana dil becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. 'Türkiye Yüzyılı' Maarif Modeli odağına da bunu yerleştirdik. Bu birbirini tamamlayan bu bütünsellik içerisinde çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Kültür Sanat, Yusuf Tekin, Politika, Kültür, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ana Dil Eğitimi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı

12:56
ABD’de her hafta 300’den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
20:12
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
19:43
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
19:24
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 13:44:23. #7.13#
SON DAKİKA: Ana Dil Eğitimi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.