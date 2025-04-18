Astronot Atasever, Iğdır\'da Öğrencilerle Buluştu

TÜRKİYE'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da öğrencilerle bir araya geldi. Önümüzdeki yıllarda aya yumuşak ve sert iniş hedefleri olduğunu anlatan Atasever, öğrencilere, "Gönlünde, yüreğinde bu maceranın heyecanını hisseden arkadaşlara ihtiyacımız var" dedi.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hayata geçirilen 'Asla Vazgeçme' projesi kapsamında kente gelen astronot Tuva Cihangir Atasever, kültür merkezinde buluştuğu öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı. İl ve ilçe merkezlerinin yanı sıra 170 okulda canlı olarak yayınlanan programda konuşan Atasever, Milli Uzay Programı'nın bundan sonraki hedeflerinin aya sert ve yumuşak inişler yapmak olduğunu söyledi. Uzay limanı inşası çalışmaları hakkında da bilgi veren Atasever, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Öğrencilere hayallerini gerçekleştirmek için planlı programlı çalışmalarını tavsiye eden Atasever, "Gönlünde, yüreğinde bu maceranın heyecanını hisseden arkadaşlara ihtiyacımız var. Heyecanlıysanız bu konuyla alakalı 'Ben uzay platformları geliştiren mühendis olmak istiyorum', 'Roketler geliştiren bir mühendis, teknisyen olmak istiyorum', 'Astronot olmak istiyorum' gibi hayal, gönlünüzde varsa bence işin büyük kısmını hallediyorsunuz. Önemli olan şey o. O hayali bulmak. Onu bulduktan sonra ise gerçekleştirilebilir hedeflere dönüştürmek en önemlisi. O hayal olarak kalırsa bir yere varamayız. Stratejik şekilde nasıl gerçekleştireceği, plan ve programı gerekiyor" diye konuştu.

Atasever, gençlerin bilim ve uzay konularına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Gözlerinizdeki merak ve heyecan, ülkemizin bilimle şekillenen geleceğine dair en güçlü umudumuzdur" dedi.

Program sonunda Iğdır İl Milli Eğitim Mdürü Aziz Gün, Atasever'e plaket ve Iğdır'a has yöresel bebek hediye etti. Astronot Atasever, program sonrası öğrencilerle teker teker sohbet ederek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.