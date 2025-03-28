Bakan Tekin \'sarı zarf\' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'a geldi. Havalimanında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Bakan Tekin, Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Altunbulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, okul idaresi ve öğretmenlerle toplantı yaptı.

ÖĞRETMENDE SARI ZARF VERDİ

Toplantı sırasında Bakan Tekin, matematik öğretmeni Esra Karaca'ya sarı bir zarf uzattı. Bakan Tekin, 2 yıllık matematik öğretmeni olan Karaca'yı "Söz ver ağlamayacağına" diye uyardı. "Ağlamayacağım" diyerek sarı zarfı açan Karaca, Bakan Tekin'in kendisinin doğum gününü kutlayan kartını gördü. Karaca'nın okuduğu doğum kartı mesajında "Kıymetli öğretmenim Esra Karaca, öğretmenlik bilgi aktarmak değildir sadece. Bir duruş, bir direniştir. Öğrencilerimizi yetiştirmek kadim Türk tarihinin inşasında üstlendiğiniz rol, memleketimiz için kutsaldır. Siz her gün bu duruş ve mesuliyetle yaş alıyorsunuz. Her yaşınız her gününüz bizim için, ülkemiz için çok değerli, doğum gününüz kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Bakan Tekin, "Başta bayağı bir korktun" diyerek 26'ncı yaşını kutladığı Esra Karaca'ya çiçek ve hediye verdi.

"ÖNCE TEDİRGİN OLDUM"

Bakan Tekin'in sarı zarf uzatmasıyla önce tedirgin olduğunu ifade eden Esra Karaca, "Sarı zarf bizim için güzel bir şey değil. Ama şu an çok mutluyum" dedi.



