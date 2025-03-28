Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen odası toplantısında 2 yıllık matematik öğretmeni Esra Karaca'ya doğum günü sürprizi yaptı. Bakan Tekin, 'sarı zarf' uzattığı Karaca'yı "Söz ver ağlamayacağına" diye uyardı. "Ağlamayacağım' diyerek açtığı zarftan çıkan doğum günü kutlama mesajını gören Esra Karaca, Bakan Tekin'e teşekkür etti. Bakan Tekin, Karaca'ya ayrıca çiçek ve hediye verdi.

28.03.2025 14:01  Güncelleme: 14:16
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'a geldi. Havalimanında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Bakan Tekin, Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Altunbulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, okul idaresi ve öğretmenlerle toplantı yaptı.

ÖĞRETMENDE SARI ZARF VERDİ

Toplantı sırasında Bakan Tekin, matematik öğretmeni Esra Karaca'ya sarı bir zarf uzattı. Bakan Tekin, 2 yıllık matematik öğretmeni olan Karaca'yı "Söz ver ağlamayacağına" diye uyardı. "Ağlamayacağım" diyerek sarı zarfı açan Karaca, Bakan Tekin'in kendisinin doğum gününü kutlayan kartını gördü. Karaca'nın okuduğu doğum kartı mesajında "Kıymetli öğretmenim Esra Karaca, öğretmenlik bilgi aktarmak değildir sadece. Bir duruş, bir direniştir. Öğrencilerimizi yetiştirmek kadim Türk tarihinin inşasında üstlendiğiniz rol, memleketimiz için kutsaldır. Siz her gün bu duruş ve mesuliyetle yaş alıyorsunuz. Her yaşınız her gününüz bizim için, ülkemiz için çok değerli, doğum gününüz kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Bakan Tekin, "Başta bayağı bir korktun" diyerek 26'ncı yaşını kutladığı Esra Karaca'ya çiçek ve hediye verdi.

Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu

"ÖNCE TEDİRGİN OLDUM"

Bakan Tekin'in sarı zarf uzatmasıyla önce tedirgin olduğunu ifade eden Esra Karaca, "Sarı zarf bizim için güzel bir şey değil. Ama şu an çok mutluyum" dedi.

Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu


Bakan Tekin \'sarı zarf\' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bir rüya null:
    Ak partiden başka böyle ince düşünceli parti varmı... cehape anca hırsızlık pesinde 53 84 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    kimse güvenmiyorki akp e öğretmenin korkması normal 77 53 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Türk milleti bunlardan o kadar soğumuşki adeta yüzlerini gören dahi korkuya kapılıyor acaba başıma birşeymi gelir diye ülke 1940 ların adolf almanyasına döndü bunu artık herkes anlamalı ve düşünmelidir. 43 18 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    kararname bakanı,sözde prof 39 20 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Gereksiz bir Bakansın. Nedemek söz ver ağlamayacağına sanki bağ bahçe bağışlıyor. Doğum gnü kutluyor. Anası mısın baba mısın ? Yahu bir bitmediniz yaa allah aşkına ya 30 17 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Aman ne hediye bee. Tesadüfe bak kesin kendi yandasidir 15 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    istifa mektubu çıkacak sandım 10 4 Yanıtla
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