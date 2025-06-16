Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Türkiye birincisi oldu

BURDUR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeref Koç, 2'nci Ulusal Sıfır Atık Yarışması'nın lise kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Şeref Koç, 'Atıktan Doğan Özgürlük' isimli çalışmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında düzenlenen 2'nci Ulusal Sıfır Atık Yarışması'nda yer aldı. Koç, 'Atıktan Sanata İleri Dönüşüm, Lise Kademesi' kategorisinde 'Atıktan Doğan Özgürlük' isimli çalışmasıyla Türkiye birincisi oldu. İstanbul'da düzenlenen törende Koç'a ödülü verildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,